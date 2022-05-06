Ataşehirli Çocuklar, Kaizen Akademi'de Küçük Adımlarla Başlayan Büyük Değişimler Kaydediyor - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki çocukların kültürel, psikolojik, sosyal ve eğitimsel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla Kaizen Akademi'yi kurdu. Akademi'de, uzman dernek, vakıf, üniversitelerle iş birliği yapılarak kalıcı çözümler için proje ve çalışmalar yürütülüyor.

Ataşehir Belediyesi, çocukların hayatına ufak dokunuşlar yaparak, sağlam bir gelecek inşa etmeleri için Kaizen Akademi'yi kurdu.

Adını "iyiye doğru değişim" anlamına gelen "Kaizen Felsefesi"nden alan akademiden Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım Sistemi'ne kayıtlı çocuklar yararlanıyor. Merak eden, soru soran ve araştırma becerilerini geliştiren çocuklar, akademide disiplinler arası bir bakış açısı kazanıyor.

İlk olarak 100 kişilik bir çocuk grubuyla pilot çalışmalarına başlayan Kaizen Akademi'de "gelişim- dönüşüm" esas alınarak uzman psikolog ve eğitimciler eşliğinde resim, dans, çocuk hakları, yazarlık, psiko-sosyal destek gibi çeşitli atölyeler düzenleniyor. Bunun yanı sıra çocukların hem sosyalleşmesine hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak spor aktiviteleri ve gezi programları gerçekleştiriliyor.

Çocukların hayatın her alanında attığı adımlarda desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Kaizen Akademi ile ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle çocukların bir önceki günden daha iyi olması için hizmet verecek akademiyi ilçemize kazandırmaktan dolayı gururluyuz. Emek, şefkat ve sevgiyle büyüyen çocuklar gelecekte de topluma yararlı bir birey oluyor. Bunun farkındalığıyla kurduğumuz akademinin çatısı altında çocuklarımıza sosyalleşebilecekleri ortamlar yaratıyor, üniversite iş birlikleriyle de kaliteli eğitime erişmelerini sağlıyoruz. Geleceğimizin emaneti olan çocukların, iyi olma halini artıran, madde bağımlılığı gibi onları çeşitli risklerden koruyan, hobiler kazandırarak serbest zamanlarını daha nitelikli geçirmelerine katkıda bulunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."