Ataşehirli Minik Öğrenciler, Mezuniyet Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Ataşehirli Minik Öğrenciler, Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

09.06.2022 11:04
Ataşehirli Minik Öğrenciler, Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Ataşehir Belediyesi Gündüz Bakımevleri’nde eğitim - öğretim gören minikler, yıl sonu gösterisi düzenledi. Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde ailelerin katılımıyla gerçekleşen gösteride, yeteneklerini sergilyen Ataşehirli minikler, mezuniyet sevincini kep atarak yaşadı.

Ataşehir Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde eğitim - öğretim gören minikler, yıl sonu gösterisi düzenledi. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde ailelerin katılımıyla gerçekleşen gösteride, yeteneklerini sergilyen Ataşehirli minikler, mezuniyet sevincini kep atarak yaşadı.

Ataşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim - öğretim yılının sona ermesine günler kala, Fidan Kalpler ile Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler için Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenledi.

Törene, Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Burcu Der, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 3-6 yaş grubu 133 çocuk, yıl sonu gösterisinde yeteneklerini sergiledi. Minikler, heyecan ve coşku içerisinde şarkılar söyleyerek, halk oyunları, bale ve çeşitli dans gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Anne babalar da çocuklarının sahne performanslarını ve keplerini havaya atışlarını büyük bir gurur ve mutlulukla izledi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ataşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehirli Minik Öğrenciler, Mezuniyet Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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