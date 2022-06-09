Anne babalar da çocuklarının sahne performanslarını ve keplerini havaya atışlarını büyük bir gurur ve mutlulukla izledi.

Ataşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim - öğretim yılının sona ermesine günler kala, Fidan Kalpler ile Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler için Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenledi.

Kaynak: ANKA

Ataşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ataşehirli Minik Öğrenciler, Mezuniyet Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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