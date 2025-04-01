Atatürk Barajı'nda Kaybolma Olayı

Atatürk Barajı'nda bir kişi kayboldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj kenarındaki bir tekneyi denemek için binip baraja açılan Hasan Yılmaz'ın daha sonra kaybolduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Yılmaz dün akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte Kahta ilçesine bağlı Böloren Köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı kenarına indi. Kıyıdaki tekneyi test etmek amacıyla bir süre gezinti yapan grup, daha sonra kıyıya yanaştı. İddiaya göre, Hasan Yılmaz, arkadaşlarını kestirme bir yoldan ana yola ulaşmaları için kıyıya bırakarak, tekneyi park edip arabasıyla onları alacağını söyledi. Ancak her iki arkadaş da Hasan Yılmaz'ın bir süre sonra buluşma noktasına gelmediğini fark etti. Bunun üzerine tekrar baraj kenarına inen arkadaşları, Hasan Yılmaz'ın aracının olay yerinde olduğunu ve teknenin ise kıyıya yanaşmış halde olduğunu gördü. Hasan Yılmaz'a ulaşamayan arkadaşları durumu hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Hasın Yılmaz'ı bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Hasan Yılmaz'ın yakınlarının baraj kenarında endişeli bekleyişi de sürüyor.