Atatürk, Bayburt\'ta Anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yıl dönümünde Bayburt'ta törenle anıldı.

Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle anma programı düzenlendi. Meydandaki Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başlayan program, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'na geçen protokol üyeleri, burada Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programa katıldılar. Program saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Eldivan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Atatürk konulu şiirler okunarak, 10 Kasım konulu sinevizyon gösterimi ile oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Gösterilerin ardından öğrencilerden oluşan koro tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Programın ardından Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş ve Garnizon Komutanı Gürol Akkaya tarafından 10 Kasım dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle tören sona erdi. - BAYBURT