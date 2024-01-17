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Atatürk Devlet Hastanesi personeli Yüksel Arslan için tören düzenlendi - Son Dakika
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Atatürk Devlet Hastanesi personeli Yüksel Arslan için tören düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Yüksel Arslan için Atatürk Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene sağlık müdürü, hastane yöneticileri ve personel katıldı. Arslan'ın cenazesi Umurlu Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Atatürk Devlet Hastanesi personeli Yüksel Arslan için tören düzenlendi
17.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 13:16
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Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Atatürk Devlet Hastanesi personeli Yüksel Arslan için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Törene, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Selman Özmen, Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri ve hastane personeli katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, İl Sağlık Müdürü Şenkul, hayatını kaybeden Yüksel Arslan'ın ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Hastanede düzenlenen törenin ardından Arslan'ın cenazesi Umurlu Çarşı Camii'nden alınarak Umurlu Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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