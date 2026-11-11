Atatürk, Didim DİGEM'deki programla ayrılışının 88'inci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Didim DİGEM'deki programla ayrılışının 88'inci yıl dönümünde anıldı

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Atatürk, Didim DİGEM\'deki programla ayrılışının 88\'inci yıl dönümünde anıldı
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Atatürk, Didim DİGEM'deki programla ayrılışının 88'inci yıl dönümünde anıldı. Etkinlikte kısa film, müzik ve zeybek gösterileri yer aldı; Başkan Hatice Gençay, Atatürk'ün fikirlerinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Didim Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) düzenlenen özel programla anıldı. Kısa filmler, 'Başöğretmene Mektup' sunumu, müzik performansı, zeybek gösterisi ve Kurtuluş Savaşı'nı müzikle anlatan performansların yer aldığı programa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da katıldı.

Didim Belediyesi tarafından DİGEM'de gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgi, saygı ve minnetle anıldı. Atatürk'ün yaşamından kesitlerin sunulduğu kısa filmler ve "Başöğretmene Mektup" etkinliğiyle başlayan programda, Cumhuriyetin kuruluş süreci ve Atatürk'ün ülkeye kazandırdığı değerler ele alındı. Program kapsamında Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik performansı gerçekleştirildi. Zeybek gösterisiyle devam eden etkinlikte, Kurtuluş Savaşı müzikli anlatımlarla sahneye taşındı. Farklı sanat dallarının bir araya geldiği program, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

"Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, anma programında yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve Cumhuriyetin kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Hatice Gençay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yalnızca 10 Kasım'da değil, fikirleriyle, mücadelesiyle ve bizlere bıraktığı değerlerle her zaman yaşatıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, onun gösterdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek ve bu bilinci çocuklarımıza, gençlerimize aktarmak hepimizin sorumluluğu. Atatürk'ün fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Kendisini sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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