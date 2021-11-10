Üye Girişi
Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı - Son Dakika

Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı

10.11.2021 12:50
Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Mamak'ta törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Mamak'ta törenle anıldı.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen anma törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşuyla başlayan program, daha sonra Atatürk'ün hayatını konu alan barkovizyon gösterisi, öğrencilerin "Sonsuza Dek Atatürk" adlı şiirsel dinletisi ve müzikal gösterimiyle devam etti.

Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır" sözüne atıfta bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Devlet ve millet olarak Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; onun fikirleri ışığında çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bin bir zorlukla inşa ettiği eserine sahip çıkmak ve bu eseri gelecek nesillere tertemiz bırakabilmektir. Geçmişten günümüze kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbeti içmeye koşan bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi. - ANKARA

Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı
Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı
Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı
Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı
Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı
Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı
Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Mamak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu! 13:50 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu! HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun
Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor 13:24 Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü 12:39 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Ticaret Bakanlığı'ndan 11:54 Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı 11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
13:58 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
13:56 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
13:53 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!
13:49 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
13:31 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun
13:27 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde
13:23 Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor
13:13 Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak
12:51 Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı
ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü         
13:59
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde         
13:28
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi         
11:54
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 14:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak'ta anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement