Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Malatya'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Malatya'da Anıldı

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Malatya\'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Malatya'da düzenlenen törenle anılarak, birçok resmi ve sivil toplum temsilcisi tarafından saygı duruşu gerçekleştirildi.

10.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:54
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

Malatya'da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Vali Seddar Yavuz, 2.Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

Anma töreninde Valilik, 2.Ordu Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, CHP İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, İYİ Parti İl Başkanlığı ile STK'lar Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunda bulunuldu. Saatler 09.05'i gösterirken sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde Anıt Şeref Defterini imzalayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Aziz Atatürk; fedakarlıklar ve yokluklar içerisinde kazandırdığınız Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kurdunuz. ve bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti devletini daha güçlü, milletimizi de refah içinde yaşatacak şekilde emanetinize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında hedefimiz aziz milletimizi muasır medeniyet üstüne çıkarmak; bilim, sanayi ve teknolojide yarışmak ve ebediyete kadar Anadolu'da hür ve bağımsız yaşamaktır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun" dedi.

Kent merkezinde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalınca birçok vatandaş araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Malatya'da Anıldı - Son Dakika

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