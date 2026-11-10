Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Denizli'de anıldı - Son Dakika
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Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Denizli'de anıldı

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Atatürk, ebediyete irtihalinin 88\'inci yıl dönümünde Denizli\'de anıldı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Denizli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Kent protokolü ve binlerce vatandaşın katıldığı anmalarda saat 09.05'te sirenler çaldı, Delikliçınar Meydanı'nda İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Denizli'de büyük bir minnet, özlem ve birlik ruhuyla anıldı. Kent protokolü ve binlerce vatandaş, Ulu Önder'in hatırasını yaşatmak için meydanlarda buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Denizli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Denizli Valiliği koordinesinde Pamukkale Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin yanı sıra, kentin dört bir yanında vatandaşlar aynı duygu ve aidiyetle bir araya geldi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen anma törenine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, genel sekreter yardımcıları, belediye bürokratları, belediye personeli ve her yaştan vatandaş katılarak Ata'sına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

09.05'te hayat durdu

Delikliçınar Meydanı'ndaki törende sabahın erken saatlerinden itibaren meydanı dolduran kalabalık, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan 2 dakikalık sirenle birlikte derin bir sessizliğe büründü. Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de hayatın adeta durduğu bu anlarda duygusal anlar yaşandı. Sirenlerin ardından İstiklal Marşı, meydanda adeta tek bir yürekten yükseldi. Tören boyunca katılımcıların ve vatandaşların yüzlerindeki hüzün ve gurur dikkat çekerken, Denizli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle bir kez daha Ata'sına olan sonsuz sevgisini ve minnetini en güçlü şekilde gösterdi.

Atatürk sevdiği eserlerle anılacak

Anma etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu akşam saat 20.00'de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu ile "Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin" adlı özel bir konser düzenleyecek. Bu özel gecede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği unutulmaz eserler seslendirilecek.

Kaynak: İHA
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