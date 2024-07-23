Atatürk, Erzurum Kongresinin 105. Yılında Erzurumlulara Hitap Etti - Son Dakika
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Yerel

Atatürk, Erzurum Kongresinin 105. Yılında Erzurumlulara Hitap Etti

Atatürk, Erzurum Kongresinin 105. Yılında Erzurumlulara Hitap Etti

Erzurum Kongresinin 105. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yapay zeka aracılığı ile Erzurumlulara duygusal bir mesaj iletti. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen video, Erzurum kongresini anlatan bir kesit ile Atatürk'ün seslendirmesini içeriyor. Atatürk, ulusun kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu ve vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyacağını vurgulayarak Erzurumlulara seslendi.

23.07.2024 14:58
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Erzurum Kongresinin 105. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yapay zeka aracılığı ile Erzurumlulara hitap etti.

Erzurumlu vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan video yoğun ilgi gördü. Video sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak, Erzurum Kongresi'nin 105. Yılına özel olarak Erzurumlular Sosyal Medya Platformu'nun hazırladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk seslendirmesi, kentte büyük ilgi ile karşılandı. Erzurum kongresini anlatan bir kesit ile Erzurumlulara hitap eden Atatürk'ün videosu izleyenleri hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

Atatürk, gerçeğe en yakın haliyle üretilen sesinden Erzurumlulara, "Efendiler! Bugün Erzurum Kongresinin 105. Yılı. Sevgili Erzurumlular size bıraktığımız gelecek için 105 yıl önce bu şehirde aldığımız kararlardan bahsedeceğim. Bu kongrede ulusun kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü koruyacağı ve her türlü dayatmaya karşı çıkacağı tüm dünyaya duyurulmuştur. Şimdi dünyaya gücümüzü gösterme sırası sizlerde. Dadaşlar sizler beni sevdiğiniz gibi, bende sizi sevdim. Vatan bir bütündür bölünemez" sözleriyle seslendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, Erzurum Kongresinin 105. Yılında Erzurumlulara Hitap Etti - Son Dakika

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