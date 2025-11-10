Atatürk, Kars'ta 87. Yıl Dönümünde Anıldı

HABER: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Kars'ta törenlerle anıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Marşın ikinci kıtası okunurken tüm bayraklar gün batımına kadar yarıya indirildi.

Anma töreni İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun bir bölümü banttan dinletildi.

Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gökhan Baday, Atatürk'ün biyografisini okudu, Edebiyat Öğretmeni Sevinç Hasbey günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Okulun öğrencilerinden Kasımcan Mutluer'in Atatürk için yazdığı şiiri okuması büyük alkış aldı. Program, Kafkas Üniversitesi Konservatuvarı ile Gül Ahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan müzik dinletisiyle sona erdi.