Atatürk Meydanı'nda anma programı - Son Dakika
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Atatürk Meydanı'nda anma programı

15.07.2022 22:23
Atatürk Meydanı'nda anma programı

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle anma programı düzenlendi.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle anma programı düzenlendi.

Sungurlu'da saat 20.45'de Atatürk Meydanı'nda 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilçe vaizi Ferruh Tekin tarafından dua edildi. Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda Kaymakam Fatih Görmüş bir konuşma yaptı. Program 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili video gösterileri ile devam etti. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlara Sungurlu Belediyesi tarafından çay, su ve soda ikramında bulunuldu.

Program Saat 00.13'te tüm camilerden sela okunmasının ardından sona erecek

Programa, Kaymakam Fatih Görmüş, Kaymakam Refiki Ramazan Saka, Belediye Başkan Vekili Mükremin Dağaşan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Cirit, Cumhuriyet Savcısı Fatih Can Parıldar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Sungurlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Meydanı'nda anma programı - Son Dakika

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