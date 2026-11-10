Atatürk, Siirt’te düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Siirt'te düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene şehit yakınları, gaziler, il protokolü, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programda, cumhuriyetin kuruluş süreci ve Atatürk'ün gelecek nesillere bıraktığı miras anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelesinin tüm kahramanları saygı, özlem ve rahmetle anıldı.