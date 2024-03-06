Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Kutlandı

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümü, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katıldığı törenle kutlandı. Başkan Muhittin Böcek, "Atamızı saygı, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mavi gözlü dev adamın devrimlerine inanarak, Cumhuriyetimize sahip çıkarak bu yolda yürüyemeye ant içiyorum" dedi.

Antalya'yı 94 yıl önce ziyaret ederek, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kenti ziyaretinin yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"20. YÜZYILIN EN BÜYÜK LİDERİ"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün 20. yüzyılın en büyük lideri olduğunu ve Türk milletine bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin evladı olarak doğmuş ve büyük bir lider olarak ortaya çıkmıştır. O kritik dönemlerde böyle bir lidere sahip olmamız, Türk milletinin şansıdır. Atatürk'ün 'En büyük eserim Cumhuriyettir' sözü, Cumhuriyet'in önemini ve değerini bizlere hatırlatmaktadır" dedi.

"94 YIL ÖNCEKİ HEYECAN VE COŞKU SÜRÜYOR"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 94 yıl önce Antalya halkının Atasını büyük bir coşkuyla karşıladığını hatırlatarak, "Bugün ben burada konuşmamı yapabiliyorsam her şeyimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Atamız kenti ziyaretinde 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir' demiştir. Mavi gözlü dev adamın devrimlerine inanarak, Cumhuriyetimizin devrimlerine sahip çıkarak bu yolda yürüyemeye ant içiyorum" diye konuştu.

ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere, plaket ve ödüllerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

FUAYE ALANINI GEZDİ

Program sonunda Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Antalya ziyaretine ait fotoğraflar ve belgelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sergiyi gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.