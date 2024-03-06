Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümü, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katıldığı törenle kutlandı. Başkan Muhittin Böcek, "Atamızı saygı, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mavi gözlü dev adamın devrimlerine inanarak, Cumhuriyetimize sahip çıkarak bu yolda yürüyemeye ant içiyorum" dedi.
Antalya'yı 94 yıl önce ziyaret ederek, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kenti ziyaretinin yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
"20. YÜZYILIN EN BÜYÜK LİDERİ"
Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün 20. yüzyılın en büyük lideri olduğunu ve Türk milletine bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin evladı olarak doğmuş ve büyük bir lider olarak ortaya çıkmıştır. O kritik dönemlerde böyle bir lidere sahip olmamız, Türk milletinin şansıdır. Atatürk'ün 'En büyük eserim Cumhuriyettir' sözü, Cumhuriyet'in önemini ve değerini bizlere hatırlatmaktadır" dedi.
"94 YIL ÖNCEKİ HEYECAN VE COŞKU SÜRÜYOR"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 94 yıl önce Antalya halkının Atasını büyük bir coşkuyla karşıladığını hatırlatarak, "Bugün ben burada konuşmamı yapabiliyorsam her şeyimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Atamız kenti ziyaretinde 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir' demiştir. Mavi gözlü dev adamın devrimlerine inanarak, Cumhuriyetimizin devrimlerine sahip çıkarak bu yolda yürüyemeye ant içiyorum" diye konuştu.
ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere, plaket ve ödüllerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.
FUAYE ALANINI GEZDİ
Program sonunda Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Antalya ziyaretine ait fotoğraflar ve belgelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sergiyi gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Son Dakika › Yerel › Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oyunu kullandıktan sonra 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Lukaşenko, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacağını belirtirken, toplumda meydana gelecek değişikliklere ve seçime kadar olan süreçteki duruma tepki vereceklerini ifade etti. Lukaşenko'nun iktidarda kalabilmek için 2020 seçimlerine hile karıştırdığı iddiaları ise muhalefet tarafından dile getirilmişti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Şirintepe Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Açılış törenine birçok siyasi isim ve vatandaş katıldı. Başkan Ataç, konuşmasında 1 Nisan'da baharın geleceğini ve Türkiye'nin Eskişehir olmasını dile getirdi. Diğer konuşmacılar da seçimlerde destek çağrısı yaparak, hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.
1943'te yaşanan Bengal kıtlığı, Hindistan'ın doğusunda üç milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Mutlu, Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için birleşilmesi gerektiğini belirtirken, Erbakan ise milli görüş çizgisinde birleşmenin önemine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazileri ve incir bahçelerinin yanı başına kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline Alamut Köylüleri karşı çıkıyor. Köylüler, santralin çevreye ve tarımsal üretime zarar vereceğini düşünerek mücadele başlatıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını anlattı. Park, Türk halkının sıcakkanlılığını ve dostluğunu önemsediğini belirterek, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin süreceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Park, Türk hayranların K-Pop sevgisi ve tutkuları sayesinde mutlu zamanlar geçirdiğini ve Kovid-19 salgınında düzenlenen açık hava konserine katılan Türk izleyicilerin coşkusunu unutamadığını söyledi. Park, görev süresi boyunca Türkiye'yi gezip gördüğünü ve Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, emeklilik hayatında kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerini kültürel açıdan değerlendiren Park, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin siyaset, ekonomi ve toplum gibi alanlarda da sıkı ilişkilere dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Park ayrıca Türk yemeklerinin damak zevkine tam uyduğunu ve cağ kebabını ailece özleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi'nde ilçeye yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlattı, gelecek dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projelerden bahsetti. Mahalle sakinleri ise Günel'e destek sözü verdi.
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Japonya'nın Sapporo şehrindeki bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti, 2 çalışan yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Saldırganın ekmek bıçağıyla markete girdiği ve 3 çalışanı yaraladığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada hizmetlerini anlattı ve Atatürk'ün yolundan gideceklerini vurguladı. Açılışlara CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer parti yöneticileri katıldı. Başkan Seçer, hizmetlerin devam edeceğini ve ayrım yapmadıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?