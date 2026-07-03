Atatürk'ün Erzurum'a Girişinin Anması - Son Dakika
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Atatürk'ün Erzurum'a Girişinin Anması

Atatürk\'ün Erzurum\'a Girişinin Anması
03.07.2026 19:55
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Başkan Mesci, Atatürk'ün Erzurum'a gelişini ve milli mücadeledeki önemini vurguladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107'inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Mesci, yayımladığı mesajında: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresine katılmak üzere 3 Temmuz 1919'da şehre teşrifleri; yalnızca bir şehrin değil, bir milletin geleceğini değiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Anafartalar kahramanı olarak Milli Mücadele'ye öncülük eden Mustafa Kemal Paşa'nın 3. Ordu Müfettişi sıfatıyla Erzurum'a gelişi, bağımsızlık yolculuğumuzun manevi ve stratejik başlangıçlarından biri olmuştur. Ilıca'da halkın büyük bir coşku ve vatanperverlikle karşıladığı Mustafa Kemal Paşa'nın, "Bu milletle neler yapılmaz!" sözü; Erzurum'un ve Dadaşların yürekten gelen bağımsızlık aşkının, Milli Mücadele ruhunu nasıl beslediğinin açık bir ifadesidir. Erzurum'da kaldığı 57 gün süre boyunca yürüttüğü istişareler, aldığı kararlar ve özellikle Erzurum Kongresi ile milletimizin geleceğini tayin eden adımlar, işgal altındaki Anadolu topraklarında bir umut meşalesi yakmıştır. Erzurum Kongresinde alınan, "Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz" kararı; bugün üzerinde özgürce yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını oluşturmuştur. Bu karar sadece bir direniş çağrısı değil, aynı zamanda bir milletin kendi geleceğini tayin etme iradesinin sembolü olmuştur" dedi.

Erzurum'un, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberliğin, aziz vatan toprağına olan sevdanın simgesi olmaya devam ettiğini dile getiren Mesci, " Mustafa Kemal Paşa'nın; "Burada gördüğüm bu samimiyet, mertlik, vefakarlık benim memleketi kurtarmak için her türlü fedakarlığı yapmak hususunda azim ve kuvvetimi arttırmıştı" sözleri, Erzurum'un Milli Mücadele'deki eşsiz yerini ve Türk milletinin yüksek karakterini özetlemektedir. Bu vesile ile Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bizler de onların emanet ettiği milli şuur ve birlik ruhuyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Erzurum'a Girişinin Anması - Son Dakika

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