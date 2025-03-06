Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü kutlandı

Atatürk\'ün Isparta\'ya gelişinin 95\'inci yıl dönümü kutlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri çerçevesinde Isparta'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

06.03.2025 13:15  Güncelleme: 13:24
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri çerçevesinde Isparta'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşü, 6 Mart Caddesi'nden geçilerek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Ardından Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Merdin Kışan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen günün anlam ve önemini dair bir konuşma yaptı.

"Millete efendilik yoktur, hizmet vardır"

Başkan Başdeğirmen, Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin tarihi bir an olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın sembolü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya teşriflerinin 95'nci yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. 6 Mart 1930, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olup, yalnızca Isparta için değil, tüm Türkiye için de tarihi bir andır. Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli lideri olarak Isparta'ya adım atışı, Cumhuriyetimizin temellerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayan bir dönüm noktası olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da yalnızca halkı selamlamakla kalmamış, aynı zamanda ulusal egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık gibi yüce değerlerin tohumlarını bir kez daha bu şehre ekmiştir. Ispartalılar, Atatürk'ün önderliğinde çağdaşlık ve medeniyet yolunda güçlü adımlar atmak için el birliğiyle çalışmaya söz vermiştir. Atatürk'ün Isparta'ya gelişi, bir liderin halkına olan sevgisini ve halkının ona duyduğu inancı simgeleyen tarihi bir andır. O gün, tüm Ispartalılar atasını bağrına basmış ve Cumhuriyetimizin temellerini güçlendiren bu özel ziyareti bir bayram olarak kabul etmiştir. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Her geçen gün milletimizin daha güçlü bir geleceğe doğru adım atmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Merdin Kışan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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