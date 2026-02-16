Atatürk\'ün İzinde Erzurum Programı

ADD Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen programda Orhan Bozkurt, "Cumhuriyet Yolunda Hemşehrimiz Atatürk" sunumu Milli Mücadele'nin kritik dönemeçlerini belgeler ve anılar ışığında anlattı.

Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt'un "Suskun Kentin Çığlığı" adlı kitabı, Erzurum'da düzenlenen söyleşi programıyla tanıtıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Erzurum Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Bozkurt, "Cumhuriyet Yolunda Hemşehrimiz Atatürk" başlıklı sunumuyla Milli Mücadele'nin kritik dönemeçlerini belgeler ve anılar ışığında anlattı. Program, yoğun katılım ve uzun süren alkışlarla tamamlandı.

Erzurum Vehip Atalay Kitap Sarayı Kültür Kafe'de düzenlenen etkinliğe ADD üyeleri, akademisyenler, eğitimciler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Samsun'dan Erzurum'a: Meşruiyetin millete devri

Bozkurt, sunumunda 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan sürecin yalnızca bir askeri görevlendirme değil, millet iradesine dayalı yeni bir yürüyüş olduğunu vurguladı. Amasya Tamimi ile "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesinin ortaya konduğunu belirten Bozkurt, 8/9 Temmuz 1919 gecesi Mustafa Kemal'in askerlikten istifa ederek mücadelesini resmi yetkiden değil, millet iradesinden güç alarak sürdürme kararı aldığını ifade etti.

Erzurum Kongresi'nde alınan "Vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararı ile manda ve himayenin reddedilmesinin, bağımsızlık sürecinin hukuki ve siyasi temelini oluşturduğunu dile getiren Bozkurt, o günlerde Cumhuriyet fikrinin zihinsel olarak şekillendiğine dikkat çekti.

Erzurum'un Tarihi sahiplenişi

Sunumda, Mustafa Kemal'in Erzurum'a hemşehri oluşu ve 6 Ocak 1920'de yapılan seçimde 300 seçmenden 268 oy alarak Erzurum milletvekili seçilmesi özel bir başlık olarak ele alındı. Erzurum halkının 1000 liralık imece desteğinin yalnızca maddi değil, güçlü bir güven beyanı olduğu vurgulandı.

Bozkurt, konuşmasının sonunda "1919'da tehdit açıktı, bugün ise hafızasızlık en büyük tehlikedir" ifadelerini kullanarak Cumhuriyet bilincinin canlı tutulması gerektiğini söyledi.

Plaket ve türkülerle final

Program sonunda ADD Erzurum Şube Başkanı Fehmi Bedir tarafından Orhan Bozkurt'a plaket takdim edildi. Etkinlik, Kemal Balcı eşliğinde Ömer Bilgin'in seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan dinletiyle sona erdi. - ERZURUM