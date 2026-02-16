Atatürk'ün İzinde Erzurum Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atatürk'ün İzinde Erzurum Programı

Atatürk\'ün İzinde Erzurum Programı
16.02.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhan Bozkurt, Erzurum'da Atatürk ve Milli Mücadele'yi anlattı. Etkinlik büyük ilgiyle izlendi.

ADD Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen programda Orhan Bozkurt, "Cumhuriyet Yolunda Hemşehrimiz Atatürk" sunumu Milli Mücadele'nin kritik dönemeçlerini belgeler ve anılar ışığında anlattı.

Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt'un "Suskun Kentin Çığlığı" adlı kitabı, Erzurum'da düzenlenen söyleşi programıyla tanıtıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Erzurum Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Bozkurt, "Cumhuriyet Yolunda Hemşehrimiz Atatürk" başlıklı sunumuyla Milli Mücadele'nin kritik dönemeçlerini belgeler ve anılar ışığında anlattı. Program, yoğun katılım ve uzun süren alkışlarla tamamlandı.

Erzurum Vehip Atalay Kitap Sarayı Kültür Kafe'de düzenlenen etkinliğe ADD üyeleri, akademisyenler, eğitimciler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Samsun'dan Erzurum'a: Meşruiyetin millete devri

Bozkurt, sunumunda 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan sürecin yalnızca bir askeri görevlendirme değil, millet iradesine dayalı yeni bir yürüyüş olduğunu vurguladı. Amasya Tamimi ile "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesinin ortaya konduğunu belirten Bozkurt, 8/9 Temmuz 1919 gecesi Mustafa Kemal'in askerlikten istifa ederek mücadelesini resmi yetkiden değil, millet iradesinden güç alarak sürdürme kararı aldığını ifade etti.

Erzurum Kongresi'nde alınan "Vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararı ile manda ve himayenin reddedilmesinin, bağımsızlık sürecinin hukuki ve siyasi temelini oluşturduğunu dile getiren Bozkurt, o günlerde Cumhuriyet fikrinin zihinsel olarak şekillendiğine dikkat çekti.

Erzurum'un Tarihi sahiplenişi

Sunumda, Mustafa Kemal'in Erzurum'a hemşehri oluşu ve 6 Ocak 1920'de yapılan seçimde 300 seçmenden 268 oy alarak Erzurum milletvekili seçilmesi özel bir başlık olarak ele alındı. Erzurum halkının 1000 liralık imece desteğinin yalnızca maddi değil, güçlü bir güven beyanı olduğu vurgulandı.

Bozkurt, konuşmasının sonunda "1919'da tehdit açıktı, bugün ise hafızasızlık en büyük tehlikedir" ifadelerini kullanarak Cumhuriyet bilincinin canlı tutulması gerektiğini söyledi.

Plaket ve türkülerle final

Program sonunda ADD Erzurum Şube Başkanı Fehmi Bedir tarafından Orhan Bozkurt'a plaket takdim edildi. Etkinlik, Kemal Balcı eşliğinde Ömer Bilgin'in seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan dinletiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Orhan Bozkurt, Sivil Toplum, Edebiyat, Etkinlik, Erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün İzinde Erzurum Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Amedspor’u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:49:39. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün İzinde Erzurum Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.