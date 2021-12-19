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Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı

19.12.2021 13:52
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 102'inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 102'inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende ilk olarak Büyük Atatürk koşusunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bütün dertlerin ilacının birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, "Değerli Kayserililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayserimize teşrif edişi, Heyeti Temsiliye Reisi olarak gerçekleştirdiği ziyaretinin üzerinden tam 102 yıl geçti. Kayserili hemşehrilerimiz havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını coşkulu bir şekilde çifte kümbetler bölgesinde karşıladı. Beraberin de Rauf Bey ve heyet üyeleri ile çifte kümbetlerde otomobilinden inerek, Türk bayrakları ile süslenmiş, cadde ve sokaklarda 7'den 70'e toplanana Kayserili hemşerilerimiz, Atatürk'e olan sevgisini adeta coşku ile gösterdi. Halkı selamlayarak, geçen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler, İmamzade Reşit Bey'in evinde hazır olan ortama geldiler. Mustafa Kemal ve arkadaşları geç saatlerde yemeklerini yediler, Kayserinin ileri gelenlerini kabul ettiler. Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfit Bey ve Hüsrev Bey İmamzade Reşit Bey'in evinde, Rauf Beyde Nuh Naci Bey'in evinde misafir edildiler. 20 Aralı sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa belediyeyi ziyaret edip, Kayseri halkı ile ve bilhassa şehrimizin ileri gelenleri din adamları ile birlikte Raşit Efendi Kütüphanesi'nde ziyaretleri kabul etti. Bu toplantıda ilim adamları ki Kayseri adeta ilim adamları şehri olarak bilinir. Esnaf ve tüccardan ileri gelen heyetler kurulmuştur. Yine Kayseri sizlerin de bildiği gibi ticareti ile 6 bin yıllık geçmişi ile bilinen bir şehirdir. Toplantıya katılanlara Mustafa Kemal Paşa memleketin içine düştüğü bu zor durumdan ancak birlik beraberlik içerisinde milletçe kurtulacağını söylemiş ve onlardan yardım istemiştir. Demek ki her derdin ilacı birlik ve beraberliktir. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı kalalım. Her zamanda bu şekilde tavrını ortaya koyan Kayserili hemşerilerimiz adeta bu sınavı da başarı ile geçmiştir" diye konuştu.

Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencisi, 'Atatürk' isimli şiirini okudu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayserililere mesajları okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından etkinlikler Atatürk Evi'nde devam etti. Burada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı. Ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupların bağlı olduğu balonları havaya bıraktı. Protokolün Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin açtığı resim sergisinin gezilmesi ile buradaki etkinlik sona erdi.

Etkinlikler, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Konferans Salonunda, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Tekin Aycan Taşçı'nın, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü anısına verdiği konferansla sona erdi.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı - Son Dakika


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