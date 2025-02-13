Atatürk'ün Malatya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk'ün Malatya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Geniş Video İzle

Atatürk’ün Malatya'ya gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı’na Malatya Valisi Seddar Yavuz’un çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

13.02.2025 13:14  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz'un çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,  Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, MHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Zeynal karademir, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz'un çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenda daha sonra 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi'nin açılışı yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, "Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehrimizi onurlandırması vesilesiyle bir araya geldik. Bu anlamlı günde yeniden düzenlediğimiz, tamir ve tadilatını gerçekleştirdiğimiz müzemiz de açılıyor. Bir kez daha başta Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Malatya, Kültür, Tören, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Malatya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 Özgür Özel’den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme Özgür Özel'den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Malatya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.