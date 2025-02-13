Atatürk'ün Malatya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

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(MALATYA)- Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz'un çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, MHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Zeynal karademir, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na Malatya Valisi Seddar Yavuz'un çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenda daha sonra 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi'nin açılışı yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, "Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehrimizi onurlandırması vesilesiyle bir araya geldik. Bu anlamlı günde yeniden düzenlediğimiz, tamir ve tadilatını gerçekleştirdiğimiz müzemiz de açılıyor. Bir kez daha başta Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.