Atatürk\'ün Mardin\'e Gelişinin 109. Yılı Kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 109. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi. Törende Vali Tuncay Akkoyun, Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Dr. Sezen Atlı, "Bu anlamlı günde Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü, ülkemizin geleceğine dair inancını ve milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yad ediyoruz. Atatürk'ün Mardin ziyareti sadece bir şehrin değil, aynı zamanda Türkiye'nin her köşesinde barışın, modernleşmenin ve kalkınma yolunda atılan önemli adımların sembolüdür" dedi.

Tören, Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emine Değer'in "Atatürk Mardin'de" adlı şiiri okumasının ardından son buldu.

Törene Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN