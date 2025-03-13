Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 109. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 109. Yılı Kutlandı

Atatürk\'ün Mardin\'e Gelişinin 109. Yılı Kutlandı

Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 109. yılı, törenle anıldı; değerleri vurgulandı.

13.03.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 109. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi. Törende Vali Tuncay Akkoyun, Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Dr. Sezen Atlı, "Bu anlamlı günde Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü, ülkemizin geleceğine dair inancını ve milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yad ediyoruz. Atatürk'ün Mardin ziyareti sadece bir şehrin değil, aynı zamanda Türkiye'nin her köşesinde barışın, modernleşmenin ve kalkınma yolunda atılan önemli adımların sembolüdür" dedi.

Tören, Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emine Değer'in "Atatürk Mardin'de" adlı şiiri okumasının ardından son buldu.

Törene Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, mardin, Kültür, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 109. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak
Bingöl’de Şaşırtan Zincirleme Kaza Bingöl'de Şaşırtan Zincirleme Kaza
Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır
Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi
Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi
Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor
Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu’na olay soru Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru

10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:26 Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım
15:21 Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
15:16 Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
15:14 Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı
15:05 Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
15:03 Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
15:02 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 11:53:17. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 109. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.