Atatürk'ün orijinal imzaları paylaşıldı - Son Dakika
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Yerel

Atatürk'ün orijinal imzaları paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullandığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı. Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzası, resmi belgelerde yer aldığı gibi fotoğraflarla da basın mensupları ile paylaşıldı.

13.06.2024 16:34
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalarına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı. Yetkililer, Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzasının yer aldığı fotoğrafları da basın mensupları ile paylaştı. Fotoğraflarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken, 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nden sonra, 1922'de Başkomutan olarak Büyük Taarruz'dan sonra, 1928'de Harf İnkılabı'ndan sonra ve 1934'te Soyadı Kanunu'ndan sonra kullandığı orijinal imzaları yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün orijinal imzaları paylaşıldı - Son Dakika

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