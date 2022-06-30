Atatürk'ün Refahiye'ye gelişinin 103'ncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Refahiye'ye gelişinin 103'ncü yıl dönümü kutlandı

30.06.2022 17:24
Atatürk'ün Refahiye'ye gelişinin 103'ncü yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Refahiye'ye gelişinin 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Refahiye'ye gelişinin 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Şehit Bahattin Paşa Köprüsü mevkiinden saat 09.15'de başlayan kortej yürüyüşü öncesi belediye zabıta ekipleri tarafından etkinliğe katılanlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar Türk bayrağı ellerinde Şehit Bahattin Paşa Köprüsünden başlayarak 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanına kadar çalınan marşlarla temsili bir yürüyüş yaptılar.

Yapılan yürüyüş sonrasında 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk büstüne Refahiye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı tarafından koyulan çelenk sonrasında Saygı duruşunda bulunularak, 3. Ordu Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Programa; Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, "Yıl 1919, bundan 103 sene öncesi. Güzel vatanımız yabancı devletler tarafından bölünmüş, parçalanmış, taksim edilmiş. Ecdadımızın kanıyla, canıyla koruduğu asırlar boyu hür yaşamış cennet vatanımızın yabancı güçlerin egemenliği altına girmesine razı olmayan Atatürk, kurtuluş harekatını Anadolu'dan başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkıp, Amasya, Sivas üzerinden Erzurum Kongresini yapmak üzere geçerken, 30 Haziran 1919 tarihinde ilçemize şeref vermiştir. Tüm Anadolu şehirlerinde olduğu gibi ilçemizde de büyük bir coşkuyla karşılanarak bir gece misafirimiz olmuştur.

İstiklal savaşında çok önemli yeri olan 23 Temmuz 1919 tarihinde 56 delege ile toplanan Erzurum Kongresinde İlçemizi hemşerimiz Talat Bey, Kemal efendi tarafından temsil edilmiştir. Ayrıca; ilçemiz Günyüzü köyü eşrafından olup ve o zamanlar Kuruçay Müftüsü olan hemşerimiz Kadı Şevki Efendinin de Erzurum Kongresine katılmış olduğu Büyük Millet Meclisi Reisi, Ulu Önder Atatürk'ün göndermiş olduğu telgraftan anlaşılmaktadır." dedi.

Ulu önder Atatürk'ün Refahiye'ye gelişini temsilen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına bayrak takdiminin ardından öğrenciler tarafından şiir okundu, bando tarafında gösteri yapıldı.

Merkez Camii Bahçesinde Şehit Bahattin Paşa Kabri, Şehit Yüzbaşı Ali Fevzi Efendi ve Şehit Yüzbaşı Nafiz Efendi kabirleri akabinde Günyüzü Köyünde Müftü Kadı Şevki Yurtbaşı'nın kabri ziyaret edilerek dualarla yad edildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Refahiye'ye gelişinin 103'ncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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