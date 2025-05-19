Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 106. Yıldönümü Büyükçekmece'de Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 106. Yıldönümü Büyükçekmece'de Kutlandı

Atatürk\'ün Samsun\'a Çıkışının 106. Yıldönümü Büyükçekmece\'de Kutlandı

Büyükçekmece'de 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 106. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve geleneksel etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Akgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için gençlere önemli mesajlar iletti.

19.05.2025 12:08  Güncelleme: 12:10
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Büyükçekmece'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan savunmasını başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basışının 106'ıncı yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Büyükçekmece'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan savunmasını başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basışının 106'ıncı yıldönümü coşkuyla kutlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, gaziler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen törende, Büyükçekmece Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından çelenk bırakıldı. Program kapsamında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda öğrenciler gösteri düzenlerken, şiir dinletileri de düzenlendi.

Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, " Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görevidir. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun. 106 yıl önce Samsun'a çıkarak, Türk milletinin özgürlük meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 106. Yıldönümü Büyükçekmece'de Kutlandı - Son Dakika

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