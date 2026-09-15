Atatürk\'ün Sinop\'a gelişinin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 98. yıl dönümü, kentte düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle başladı. Burada öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Ardından Atatürk'ün 1928 yılında Sinop'a gelişini simgeleyen bir etkinlik gerçekleştirildi. Türk bayrağı, denizden tekneyle kıyıya getirildi. Tekneden alınan bayrak, öğrenciler tarafından Vali Vekili Muhammed Serkan Şahin'e teslim edildi. Şahin de Türk bayrağını üç kez öperek öğrencilerin gerçekleştirdiği anlamlı görevi takdir etti.

Etkinliğin ardından Vali Vekili Şahin, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej, Atatürk'ün Sinop'a geldiği gün yürüdüğü güzergahı takip ederek Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Burada düzenlenen çelenk sunma programında Valilik, Belediye Başkanlığı, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Mübadele ve Balkan Türkleri Derneği çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Programın devamında Atatürk'ün Sinop ziyaretinde istirahat ettiği ve günümüzde Adliye Sarayı olarak kullanılan tarihi binaya geçildi. Vali Vekili Muhammed Serkan Şahin, burada şeref defterini imzaladı.

Kutlama programının bir diğer bölümü ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen "Atatürk'ün Sinop'a Geliş Yıl Dönümü ve Harf İnkılabı Töreni" oldu. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında 15 Eylül 1928 tarihinde Atatürk'ün Sinop'a gelişini konu alan ve Sinop Gazetesi'nde yayımlanan makale de okundu. Öğrenciler tarafından Atatürk'ün verdiği yazı dersinin canlandırıldığı piyes sahnelendi.