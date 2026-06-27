Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107'nci yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107'nci yıldönümü kutlandı

Atatürk\'ün Sivas\'a gelişinin 107\'nci yıldönümü kutlandı
27.06.2026 14:47  Güncelleme: 14:55
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 107'nci yıl dönümü, İlk Adım Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene protokol, askeri personel, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 107'nci yıl dönümü, İlk Adım Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Milli Mücadele döneminde 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan yolculukta Erzurum Kongresi'ne giderken Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez Sivas'a geldiği tarih olan 27 Haziran 1919'un 107'nci yıl dönümü için Hamidiye Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. İlk Adım Anıtı'nda düzenlenen törene il protokolü, askeri personel, emniyet personeli, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve Belediye Başkanı Adem Yılmaz anıta çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Yılmaz Şimşek şeref defterini imzaladı.

"Sivas, Cumhuriyetimizin filizlendiği mukaddes bir duraktır"

Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Bazı şehirler vardır ki, tarihin seyrini değiştirir. Sivas; işte bu anlamda yalnızca bir coğrafya değil, Türk milletinin bağımsızlık destanının nakşedildiği ve Cumhuriyetimizin filizlendiği mukaddes bir duraktır. İşgal altındaki yurdumuzu hürriyete kavuşturmak adına yaktığınız bağımsızlık meşalesi, milletimizin maküs talihini değiştirmiş; bu tarihi ve kutlu yürüyüşün en hayati kararlarına Sivas ev sahipliği yapmıştır. Memleketin dört bir yanından gelen cesur delegeler, bu kadim şehirde tek bir yürek olarak bir araya gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temellerini burada atmıştır. Sivas'ta yankılanan 'Ya istiklal ya ölüm' haykırışı, yalnızca bir direnişin parolası değil, aynı zamanda bağımsız ve güçlü yeni bir devletin doğuşunun müjdesi olmuştur" dedi.

Konuşmanın ardından Halk Oyunları ekibi Sivas Halayı oynadı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 107'nci yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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