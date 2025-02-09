Atatürk'ün Söke Ziyaretinin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Söke Ziyaretinin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Atatürk\'ün Söke Ziyaretinin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'yi ziyaretinin 101. yıl dönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı.

09.02.2025 16:50  Güncelleme: 16:51
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'yi ziyaretinin 101. yıl dönümü, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kutlama etkinlikleri, Atatürk'ün 9 Şubat 1924 tarihinde Söke'ye gelişinde karşılandığı Söke- Kuşadası yolu üzerinde sembolik karşılama ile başladı. Granta mevkiinden başlayan yürüyüş, Söke girişindeki Abalaki Mevkii'nde bulunan Cafer Efe Heykeli'ne kadar devam etti.

Burada Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve protokol üyeleri, yürüyüş grubunu karşıladı. Halk oyunları gösterisinin ardından, yürüyüş grubunun taşıdığı Türk Bayrağı, Kaymakam Ali Akça'ya teslim edildi. Tüm katılımcılar kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş' ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Söke Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptı. Başkan Arıkan konuşmasında, Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanının hemen ardından Anadolu'yu gezerek halkıyla buluştuğuna dikkat çekerek, bu ziyaretlerden birinin de Söke'ye gerçekleştiğini vurguladı. Atatürk'ün Söke ziyaretinin, sadece bir devlet adamının ziyareti olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklerin ve umudun bir simgesi olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyareti ile Söke'ye verdiği öneme de ayrıca dikkat çekti.

Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Başkan Arıkan konuşmasında, "Bizler Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı halkçılık anlayışını unutmadan; yoksulluğa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet'in devrimleri, Büyük Komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ışığında yürüyoruz. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk'ün ideallerine ve Cumhuriyet'imizin temel ilkelerine sahip çıkmak, onun bıraktığı mirası geleceğe taşımaktır. Günümüzde tüm dünyada ve yanı başımızdaki ülkelerde yaşananlar Cumhuriyet'in değerini ve ihtiyaçlarını önümüze koymaktadır. Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i; hukukun, bilimin ve aklın ışığında, birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşatacağız. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm Kuva-i Milliye şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Tören, günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunması ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ege Yöresi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Söke Ziyaretinin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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