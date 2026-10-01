Atatürk Üniversiteli İslam, nörobilimde iki birincilik ve bir ikincilik kazandı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Kağan İslam, henüz tıp eğitimi sürerken nörobilim alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekici başarılara imza attı.

Parkinson hastalığı üzerine yürütülen çalışmayla poster yarışmasında birincilik, Alzheimer araştırmasıyla Uluslararası Nörobilim Günleri'nde ikincilik elde eden İslam, beyin ölümü değerlendirmesine yönelik geliştirilen "DADA İndeksi" çalışmasıyla da bir başka öğrenci kongresinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın'ın danışmanlığında bilimsel çalışmalarını sürdüren genç araştırmacı, çocukluk yıllarından bu yana hayalini kurduğu beyin cerrahisi ve sinirbilim alanında ilerlerken Parkinson, Alzheimer ve beyin ölümü üzerine araştırmalarda görev alıyor.

Parkinson çalışmasına birincilik

İslam'ın yer aldığı ekip, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin Avrupa Birliği destekli GEMSTONE Projesi kapsamında düzenlenen ACUNeuroConnect 2025 etkinliğinde önemli bir başarı kazandı.

Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın danışmanlığında Ahmet Kağan İslam ve Elif Ceyda Ebeş tarafından sunulan, Parkinson hastalığında tat uyarılarının rolünü inceleyen çalışma, poster sunum yarışmasında birinciliğe layık görüldü.

Çalışmada, Parkinson hastalığında erken belirtilerden biri olarak değerlendirilen tat kaybının, hastalığın gelişim süreciyle olan ilişkisine yönelik deneysel bir yaklaşım ortaya konuldu.

Alzheimer araştırmasına uluslararası ikincilik

İslam'ın bir diğer başarısı ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Nörobilim Günleri kapsamında geldi.

Koku kaybının Alzheimer hastalığının oluşum sürecindeki olası rolünü inceleyen araştırmasını poster kategorisinde sunan Ahmet Kağan İslam, ikincilik ödülüne layık görüldü. Araştırma, Alzheimer'da erken belirti olarak kabul edilen koku kaybının yalnızca hastalığın sonucu değil, gelişiminde etkili olabilecek bir faktör olabileceği hipotezi üzerinde durdu.

"DADA İndeksi" ile bir birincilik daha

Genç araştırmacının bilimsel yolculuğundaki bir başka başarı ise Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Travmada Multidisipliner Yaklaşım" Öğrenci Kongresinde geldi.

Ahmet Kağan İslam ve Mert Yüksel, Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın danışmanlığında hazırladıkları, beyin ölümü değerlendirmesine yönelik "DADA İndeksi" çalışmasıyla kongrede birincilik ödülünü kazandı. Çalışma, jüri tarafından kongrenin en başarılı projesi seçildi.

Böylece İslam, tıp eğitimi devam ederken Parkinson, Alzheimer ve beyin ölümü gibi nörobilimin önemli başlıklarında yer aldığı çalışmalarla iki birincilik ve bir ikincilik derecesine ulaştı.

Beyin cerrahisi hayali 3-4 yaşında başladı

Ahmet Kağan İslam'ın beyin cerrahisine ilgisi ise bugünün çok öncesine dayanıyor.

Cerrahi hemşire olan teyzesinden de etkilendiğini anlatan İslam, henüz 3-4 yaşlarındayken "Beyin cerrahı olacağım" dediğini belirtiyor. Lise yıllarında beyin cerrahisi ve nörobilim üzerine kitaplar okuyan İslam, tıp fakültesini kazandığında da hedefinin değişmediğini ifade ediyor.

Beynin bilinmezliklerle dolu yapısının kendisini cezbettiğini söyleyen İslam'a göre bilimde en önemli noktalardan biri yalnızca cevap bulmak değil, doğru soruyu sorabilmek.

Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın bilimsel yolculuğunda önemli rol oynadı

Bilimsel araştırmalarla tıp fakültesinin 5'inci sınıfında daha yoğun biçimde ilgilenmeye başlayan İslam, bu süreçte Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın'ın kendisine farklı bir bilimsel bakış açısı kazandırdığını söylüyor.

Aydın'ın kendisine var olan bilgiler karşısında "Başka ne olabilir?" sorusunu sormayı öğrettiğini belirten İslam, özellikle "Neden olmasın?" ve "Ya öyle değilse?" yaklaşımının bilimsel düşüncesini şekillendirdiğini ifade ediyor.

Sınavlarla kongreleri birlikte yürüttü

Bilimsel başarıların arkasında yoğun bir çalışma temposu da bulunuyor.

Tıp fakültesi eğitimi devam ederken kongre hazırlıklarını da sürdüren İslam, kimi zaman sınavlarla kongrelerin aynı tarihlere denk geldiğini, haftalar boyunca poster, sunum ve bilimsel çalışma hazırlıkları yaptıklarını anlatıyor.

İslam, elde edilen derecelerden duyduğu mutluluğun yanı sıra çalışmalarının Erzurum'a döndüklerinde üniversite camiası ve basın tarafından ilgi görmesini de önemli bulduğunu belirtiyor.

Gençlere mesaj: "Korkmayın, deneyin ve üretin"

Bilimsel araştırmalara yönelmek isteyen gençlere hedef belirlemelerini tavsiye eden İslam, başlangıçta her şeyi bilmenin gerekmediğini, önemli olanın harekete geçmek ve süreç içerisinde öğrenmek olduğunu söylüyor.

Genç araştırmacının mesajı ise dikkat çekici: "Hedef alın, hedefiniz doğrultusunda gereken donanımları kazanın ve üretken, üretici olmayı unutmayın."

Yeni şeyler denemekten korkulmaması gerektiğini vurgulayan Ahmet Kağan İslam, bilim yolculuğunu çocukluk hayali olan beyin cerrahisi ve nörobilim alanında sürdürmeyi hedefliyor.