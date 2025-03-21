Atatürk Üniversitesi 2025 Akademik Teşvik Töreni - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi 2025 Akademik Teşvik Töreni

Atatürk Üniversitesi 2025 Akademik Teşvik Töreni

Atatürk Üniversitesi, akademisyenlerini ödüllendirerek başarıyı takdir etmeye devam ediyor.

21.03.2025 12:14
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Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, "Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme" ilkesi doğrultusunda düzenlediği Akademik Teşvik Törenlerine 2025 yılında da devam ediyor.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen yeni yılın ilk Akademik Teşvik Töreninde, yaptıkları çeşitli araştırma faaliyetleri için Ocak ve Şubat ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından verildi.

Atatürk Üniversitesinde başarıların daima takdir ve teşvik edildiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bilimsel fayda sağlayan, üreten ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin yeni yılda da desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

"Artık Üniversiteler, Bilgiyi Değere Dönüştürerek Kendine Yetebilen Kurumlar Haline Geliyor"

Rektör Hacımüftüoğlu: "Köklü bir altyapıya sahip olan Atatürk Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle önemli bir konuma sahip. Proje, patent, yayın, Ar-Ge ve toplumsal fayda faaliyetlerinde her zaman önde olmayı gaye edinen üniversitemiz, yapılan çalışmalarla da bu amacını hayata geçiriyor. Bilginin kaynağı olan üniversiteler bilgiyi değere dönüştürerek kendine yetebilen kurumlar haline geliyor. Biz de kendi kendine yetebilen bir üniversite olma yolunda hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem de ülke kalkınmasına katkıda bulunuyoruz. Üniversitemizin bu kutlu yolculuğuna destek veren tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor; yayın, patent, proje ve firmaları ile ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Rektör, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi 2025 Akademik Teşvik Töreni - Son Dakika

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