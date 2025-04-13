Atatürk Üniversitesi ADEP Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi ADEP Toplantısını Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi ADEP Toplantısını Gerçekleştirdi

Araştırma kapasitesini artırmak için ADEP projeleri değerlendirildi; yeni projeler duyuruldu.

13.04.2025 09:39
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Atatürk Üniversitesi, araştırma kapasitesini artırmak ve bilimsel çıktıları daha görünür kılmak amacıyla Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında yürütülen projelerin yıllık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Kemal Bıyıklıoğlu Salonunda düzenlenen toplantı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

ADEP kapsamında üniversiteye sağlanan desteklerin, bilimsel üretkenlik ve kurumsal gelişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, bu sürecin Atatürk Üniversitesinin araştırma üniversitesi kimliğini daha da pekiştirdiğini ifade etti. Konuşmasında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkür eden Hacımüftüoğlu, 2025 yılı için desteklenmeye uygun bulunan 54 yeni ADEP projesinin yürütücülerini de kamuoyuna duyurdu.

Toplantıya; daha önce başlatılan ve bazıları tamamlanan 41 projenin yürütücüleriyle birlikte, yeni destek almaya hak kazanan 54 projenin yürütücüleri, odak alan ve sektör koordinatörleri, rektör yardımcıları, BAP Koordinatörü ile Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörü katılım sağladı.

Toplantının ikinci bölümünde Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun başkanlığında düzenlenen panelde, proje yürütücüleri projelerinin mevcut durumu, ilerleme süreçleri ve elde ettikleri bilimsel çıktılar hakkında kısa sunumlar yaptı. Bu sunumlar, projelerin sadece idari aşamalarını değil; disiplinler arası etkileşim ve akademik katkı boyutlarını da gözler önüne serdi.

Toplantı, Üniversitenin Araştırma Kültürünü Derinleştirdi ve Akademik Vizyonunu Pekiştirdi

Etkinlik kapsamında ayrıca Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen "ADEP Projeleri Çıktı Formu" tanıtıldı. Form sayesinde projelerin bilimsel çıktılarının sistemli biçimde raporlanması, kurumsal hafızaya kaydedilmesi ve süreçlerin şeffaf şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Kapanış oturumunda, bilimsel veriler ışığında yapılan değerlendirmelerin üniversitenin stratejik karar alma süreçlerine nasıl yön verebileceği tartışıldı. Katılımcılar, bu tür toplantıların yalnızca bir değerlendirme platformu değil, aynı zamanda sürekli iyileşme kültürünün gelişmesine katkı sağlayan önemli bir araç olduğuna dikkat çekti.

Toplantı sonunda yapılan genel değerlendirmede, Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretkenliği stratejik, sürdürülebilir ve şeffaf bir yapıyla yönettiği bir kez daha vurgulandı. ADEP Yıllık Değerlendirme Toplantısının, üniversitenin araştırma kültürünü derinleştiren ve akademik vizyonunu pekiştiren önemli bir adım olduğu ifade edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi ADEP Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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