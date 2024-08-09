Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Töreni Düzenledi

Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Töreni Düzenledi

Atatürk Üniversitesi, yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri için öğretim üyelerine ödüllerini takdim etti. Rektör Çomaklı, akademisyenleri tebrik ederek yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu belirtti.

09.08.2024 10:06
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Hazırladıkları bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilim camiasında üniversitenin ismini duyuran akademisyenlerini ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri araştırma faaliyetleri için Haziran ve Temmuz aylarında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen törende yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan akademisyenlere ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

"Yapılan Çalışmalar Bizleri Gururlandırıyor"

Üniversite yönetimi olarak her türlü çabanın karşılığını vermeye çalıştıklarını aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Düzenlediğimiz ödül törenleri ile değerli bilim insanlarımızı hem teşvik ediyor hem de mutluluklarını paylaşıyoruz. Mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda üstün bir gayretle hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Yaz tatili dolayısıyla Haziran ve Temmuz ayı ödüllerini birlikte verdiğimiz Bilimsel Teşvik Töreninde bizleri gururlandıran akademisyenlerimizle bir araya gelmekten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha dile getirerek, çalışma arkadaşlarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Törenin öncesinde akademisyenlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin ile birlikte sunum gerçekleştiren Rektör Çomaklı, üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini değerlendirerek son yıllarda elde edilen başarılar ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Eğitim kalitesinin artırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi konularında yapılan çalışmalar üzerinde duran Rektör Çomaklı, el birliğiyle Atatürk Üniversitesi isminin daha yükseğe taşınacağını aktardı.

Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Töreni Düzenledi - Son Dakika

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