Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü

06.06.2022 11:57
Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü

Başta inşaat mühendisi adayları olmak üzere tüm üniversite öğrencilerinin deprem bilincini ve depreme dayanıklı bina tasarımı becerisini artırma hedefiyle hayata geçirilen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasına Atatürk Üniversitesi damga vurdu.

Başta inşaat mühendisi adayları olmak üzere tüm üniversite öğrencilerinin deprem bilincini ve depreme dayanıklı bina tasarımı becerisini artırma hedefiyle hayata geçirilen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasına Atatürk Üniversitesi damga vurdu.

Bu yıl 6.'sı düzenlenen yarışmada "Genel" ve "En İyi Deprem Performansı" kategorilerinde birinci olan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü önemli bir başarıya imza attı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın, Doç. Dr. Mahmut Kılıç, Arş. Gör. Oğuzhan Çelebi ile Doktora Öğrencisi Oğuzhan Akarsu'nun danışmanlığında yürütülen ve öğrencileri, Gökçenur Zehra Koçak, Halis Sevencan, Sudenur Sıddıka Kağızmanlı, Mert Aydın, Bahar Ayça Polat'tan oluşan ekip, birincilik ödülünün yanında en iyi deprem performansı özel ödülünü de almaya hak kazandı.

Ödül plaketini DASK Yönetim Kurulu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mete Güler'den alan öğrenciler, para ödülünün yanı sıra Türk Reasürans Özel Ödülünün ve üniversitelerine laboratuvar teçhizatı temini için 50 bin TL değerinde ödülün de sahibi oldu.

"Depremin Acılarını Deprem Olduktan Sonra Unutma Eğilimindeyiz"

Genç inşaat mühendisi adaylarının üniversite boyunca edindiği teorik bilgileri bu yarışma sayesinde pratiğe dönüştürdüğünü belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut şöyle konuştu: "Bugün burada bizimle olan öğrencilerden depremi yaşamış olanlar olduğu kadar hafızasındaki deprem anıları televizyonda gördüklerinden ibaret olanlar da var. Depremler olduktan sonra hatırladığımız bu acıları, depremin üzerinden zaman geçince unutma eğilimindeyiz. Ancak bu acıların yeniden yaşanmaması için deprem gerçeğinin hep farkında olmamız ve depreme hazır olmamız gerekiyor. Depreme gerçekten hazır olmak için almamız gereken pek çok önlem var. Bu noktada sizlerin bilgisi, deneyimi, depreme dayanıklı yapı konusuna verdiğiniz önem inanıyorum ki ülkemize önemli katkılar sağlayacak."

Rektör Çomaklı: "İnşaat Mühendisliği Bölümü Örnek Gösterilebilecek Bir Çalışmaya İmza Attı"

İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunan DASK'ın Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasında iki kategoride de birinci olan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerini tebrik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak, öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek ve deprem ile depreme dayanıklı bina bilincini oluşturmak açısından bu tarz yarışmalara önem verdiklerini söyledi.

Topluma faydalı projeler üreterek üniversite misyonuna katkı sağlayan tüm öğretim üyesi ve öğrencilere daima destek verdiklerini belirten Rektör Çomaklı, İnşaat Mühendisliği Bölümünün örnek gösterilebilecek bir çalışmaya imza attığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü
Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü
Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü
Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü
Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü

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Kaynak: İHA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Atatürk Üniversitesi, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi, DASK depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması 2022'den birincilikle döndü - Son Dakika

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