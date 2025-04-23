Atatürk Üniversitesi\'nde 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı törene; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdoğan Güleç, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, akademisyenler, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, Palandöken Şehit Murat Ellik İlkokulu, Palandöken Kayakyolu İlkokulu, Yakutiye Kocatepe İlkokulu ve Yakutiye Tatbikat İlkokulu öğrencileri; hazırladıkları oratoryo, halk oyunları, Kazan Tatarları Milli Dansı "Miras", şiir dinletileri ve bağlama konseri ile salonu dolduran misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

Programın sonunda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, çocukların gözlerindeki ışığın ülkenin geleceğine duyulan umudun en canlı ifadesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayram, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en kıymetli nişanelerindendir. Atatürk Üniversitesi olarak çocuklarımızın eğitimi, sanatı ve kültürel gelişimi için daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların barış içinde, özgür, adil ve çağdaş bir dünyada yaşaması için bizler üniversite camiası olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan bu anlamlı günün milletimize ve tüm dünya çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Program, katılımcıların öğrencilere alkışlarla eşlik ettiği gösterilerin ardından sona erdi. - ERZURUM