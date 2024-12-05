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Atatürk Üniversitesi'nde Akreditasyon Süreci

Atatürk Üniversitesi\'nde Akreditasyon Süreci

Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile akreditasyon başvurusunu yaptı.

05.12.2024 17:11
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Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ilk akreditasyon başvurusunu Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü aracılığıyla gerçekleştirdi.

Dosya inceleme sürecinde olumlu görüş alan bölüm, Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği (TAPLAK) tarafından ziyaret edildi. Saha ziyareti kapsamında TAPLAK heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ve bölüm akademisyenleri de yer aldı.

Ziyaret sırasında TAPLAK heyetiyle üniversitenin genel yapısı ve stratejik hedefleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kalite standartlarının yükseltilmesine yönelik adımların önemine dikkat çekti. Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon süreçlerine büyük önem veriyor. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün başvurusu, Güzel Sanatlar Fakültesinde başlayan bu sürecin ilk adımıdır. İnanıyorum ki bu girişim, diğer bölümlere de örnek teşkil edecek ve akademik standartlarımızı daha da yukarı taşıyacaktır. TAPLAK gibi değerli kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim kalitemizi her geçen gün artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ise, fakülte olarak nitelikli eğitim ve öğretim süreçlerine verdikleri önemi vurgulayarak: "Bu süreçte bizlere destek olan başta Rektörümüz olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuza teşekkür ederiz. Akreditasyonun, bölümlerimizin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz" dedi.

TAPLAK heyeti, ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği saha çalışmalarında bölümün fiziki olanakları ve eğitim kalitesi hakkında detaylı incelemelerde bulunarak memnuniyetlerini dile getirdi. Heyet, üniversitenin akreditasyon sürecine gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladıklarını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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