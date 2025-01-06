Atatürk Üniversitesi'nde Alabalık Tesisi Yenilendi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Alabalık Tesisi Yenilendi

Atatürk Üniversitesi\'nde Alabalık Tesisi Yenilendi

İçsu Balıkları Araştırma Birimi, modernizasyon sonrası hizmete açılarak balıkçılığa katkı sağlayacak.

06.01.2025 15:49
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Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesindeki İçsu Balıkları Araştırma ve Uygulama Birimi (Alabalık Üretim Tesisi), kapsamlı bir tadilat sürecinin ardından yenilenen yüzüyle hizmete açıldı. Açılış töreni, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları ve akademik kadronun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tesisi gezen Rektör Hacımüftüoğlu, dünya standartlarına uygun şekilde modernize edilen tesisin, geliştirilmiş sistemleriyle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bölge ve ülke balıkçılığına katma değer sağlamaya devam edeceğini söyledi. Bölgedeki en değerli tesislerden biri olma niteliğini taşıyan merkezin, su ürünleri sektöründe de önemli bir rol üstlendiğini aktaran Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, tesisin Su Ürünleri Fakültesinin başarılı çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılış töreninin ardından, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyet, Su Ürünleri Fakültesi Deneysel Araştırmalar Birimini ziyaret ederek Akvaryum Balıkları Üretim Ünitesinde incelemelerde bulundu. Burada üretim ünitesi hakkında yetkilerden bilgi alan Rektör Hacımüftüoğlu, eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlayan Akvaryum Balıkları Üretim Ünitesinin daha kapsamlı hale gelmesine olanak sağlayacak çalışmalara destek vereceklerini aktardı.

Ziyaret kapsamında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Telat Yanık, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Rektör Hacımüftüoğlu ve heyetine detaylı bilgiler verirken, program, fakülte öğretim üyeleriyle gerçekleştirilen bilgi alışverişiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Alabalık Tesisi Yenilendi - Son Dakika

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