Atatürk Üniversitesi'nde Girişimcilik ve İnovasyon Temalı TEDx Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atatürk Üniversitesi'nde Girişimcilik ve İnovasyon Temalı TEDx Etkinliği

Atatürk Üniversitesi\'nde Girişimcilik ve İnovasyon Temalı TEDx Etkinliği
23.06.2025 16:19  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, TED lisansı kapsamında düzenlenen TEDxAtatürkUniversity etkinliğiyle öğrencilerin girişimcilik ve inovasyon konusundaki farkındalığını artırmayı hedefledi. Etkinlikte ilham verici sunumlar yapıldı ve katılımcılar kendi potansiyellerini sorgulama şansı buldular.

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerin girişimcilik ve inovasyon konularındaki farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen ve TED lisansı kapsamında gerçekleştirilen TEDxAtatürkUniversity etkinliği, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde ilham dolu anlara sahne oldu.

Etkinliğin açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Yaşar Totik, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meral Oltulu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, çok sayıda akademisyen, davetli konuk ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğrenci Dekanlığı Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Meral Oltulu, gençlerin potansiyelini harekete geçiren bu tür etkinliklerin, öğrencilerin özgüven ve fikir üretme becerilerini artırmada önemli rol oynadığını vurguladı.

'Neden Olmasın?' Sorusunu Hep Birlikte Düşünmek İçin Bir Araya Geldik

Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda bireysel gelişimi de esas alan bir anlayışla hareket ettiğini belirterek şunları söyledi: "Üniversitemiz, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe yön verme konusunda gençlerimizin fikirlerine ve hayallerine büyük değer veriyor. Öğrencilerimizin sadece akademik değil, sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmeleri için farklı kulüplerimiz ve yapılarımızla pek çok etkinlik hayata geçiriliyor. Bugün burada, bu anlayışın güzel bir örneği olan TEDxAtatürkUniversity etkinliği vesilesiyle 'Neden Olmasın?' sorusunu hep birlikte düşünmek için toplandık.

Bu basit ama güçlü soru; bilimden sanata, girişimcilikten eğitime kadar pek çok alanda büyük değişimlerin ilk adımı olabilir. Vereceğiniz cevaplar, sadece sizin değil, içinde bulunduğunuz toplumların da geleceğini dönüştürebilecek potansiyele sahiptir. Bu anlamlı organizasyona emek veren başta Öğrenci Dekanlığımız olmak üzere İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulübümüze, ÜNİAK Öğrenci Kulübüne, TEDx organizasyon ekibine ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İlham dolu, ufuk açıcı bir program olmasını diliyorum."

Katılımcılar, Gün Boyunca İlham Verici Sunumlar Gerçekleştirdi

Etkinlikte; alanında önemli çalışmalara imza atan isimler sahne aldı. Katılımcılar arasında yer alan Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Prof. Dr. Emre Huri, Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, Mehmet Metin Okur, İrem Oturaklıoğlu Kaya ve Çağlar Demirkapı, "Neden Olmasın?" teması kapsamında kişisel yolculuklarını, başarı hikayelerini ve ilham veren deneyimlerini paylaştı.

TEDxAtatürkUniversity etkinliği, fikirlerin gücünün toplumları nasıl dönüştürebileceğine dair önemli mesajlar verdi. Katılımcılar, gün boyunca ilham verici sunumlarla hem kendi potansiyellerini sorgulama hem de yeni bakış açıları geliştirme imkanı buldu.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, Erzurum'daki gençler başta olmak üzere birçok kişiyi bir araya getirerek, üniversite atmosferinde düşünsel bir hareketlilik oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, erzurum, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Girişimcilik ve İnovasyon Temalı TEDx Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
12:24
İsrail, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’ni vurdu
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:08:17. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nde Girişimcilik ve İnovasyon Temalı TEDx Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.