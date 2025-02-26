Atatürk Üniversitesi'nde Kızak Pisti Açılışı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Kızak Pisti Açılışı

Atatürk Üniversitesi\'nde Kızak Pisti Açılışı

Yeni Kızak Pisti, öğrencilerle açıldı; kış sporları ve eğlence dolu etkinlikler düzenlendi.

26.02.2025 09:43
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Atatürk Üniversitesi, kültürel ve sportif faaliyetlere yeni bir soluk kazandırmak amacıyla inşa ettiği Yeni Kızak Pistini öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla hizmete açtı. Mimarlık Fakültesi ile Hukuk Fakültesi arasında yer alan pistte düzenlenen kızak etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, rektör yardımcıları, genel sekreter, akademisyenler, idari personel, üniversite spor kulübü sporcuları, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış etkinliğinde, üniversite mensupları kızak kayarak eğlenceye ortak oldu.

"Sporun ve Doğanın Keyfini Birlikte Yaşıyoruz"

Etkinlik öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle de öğrencilerine geniş bir yaşam alanı sunduğunu vurguladı. Kış sporlarının Erzurum'un kimliğiyle bütünleşmiş bir kültür olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Üniversite olarak öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere de katılımını teşvik ediyoruz. Erzurum, kış sporları açısından büyük bir potansiyele sahip. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek adına, kış aylarında kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için kızak pistimizi hizmete açtık. Öğrencilerimiz ve tüm üniversite mensuplarımız burada keyifli vakit geçirebilirler."

Yoğun ilgi gören etkinlikte öğrenciler, kızaklar ve botlarla kayarak doyasıya eğlendi. Üniversite yönetimi tarafından organize edilen etkinlik, Üniversite Sosyal Tesislerinin sucuk ekmek ve balık ekmek ikramlarıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerinin sosyal yaşamına katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam ederken, bu tür etkinliklerle sporun ve doğanın iç içe olduğu bir kampüs ortamı sunmayı amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Kızak Pisti Açılışı - Son Dakika

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