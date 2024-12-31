Atatürk Üniversitesi\'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Oltu\'da Unutulmaz Etkinlik

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Atatürk Üniversitesi öğrencileri, "Farkında Ol, Fark Ettir: Sosyal Çürümeye Engel Ol" adlı projeleri kapsamında Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve Erzurum Bilim Merkezi'nin desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, Atatürk Üniversitesi'nden 60 gönüllü öğrenci, Oltu'daki ilkokul öğrencilerine çeşitli eğitici ve eğlenceli aktiviteler sundu.

Proje, sosyal sorumluluk bilincini artırarak, çocuklara ve gençlere yönelik olumlu katkılarda bulunmayı hedefliyor. Atatürk Üniversitesi'nin sekiz farklı kulübünden 60 öğrenci, Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 20 sınıfta eğitim gören 530 öğrenciyle bir araya geldi. Etkinliklerde çocuklar, çanta boyama, robot yapma, kuşlara yem hazırlama gibi aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliklerden büyük mutluluk duyan öğrenciler, yapılan etkinliklerin ardından gönüllülerin tekrar gelmesini istediklerini belirttiler.

Projeye katkı sağlayan öğrenciler deneyimlerini paylaştı

Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Barutçu, projeyle ilgili olarak, "Bugün burada sekiz kulüp olarak 'Farkında Ol, Fark Ettir: Sosyal Çürümeye Engel Ol' projesinin ana temasını oluşturduk. Bu projenin amacının, çocuklara gelecekte katkı sağlayacak bir ışık tutmak olduğunu düşünüyoruz. Burada öğrencilerimize faydalı olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Atatürk Üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi Çağla Dağlı ise, "Bugün Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na geldik. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik, çocuklar çok eğlendi" şeklinde duygularını paylaştı.

Çocuklar etkinliklerden büyük keyif aldı

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3/C sınıfı öğrencisi Hasan Cebeci, gönüllülerin etkinliklerini çok beğendiğini belirterek, "Bize çok eğlenceli şeyler yaptırdılar. Çanta boyama yaptık, robotlar yaptık, kuşlara yem hazırladık. Bir daha gelseler çok mutlu oluruz" dedi.

Okulun sınıf öğretmeni Zuhal Polat ise etkinlik hakkında, "Bugün Atatürk Üniversitesi'nin gönüllü öğrencilerini okulumuzda ağırladık. Çocuklarımızla birlikte çok güzel etkinlikler yaptık. Çocuklarımız gerçekten çok eğlendiler. Umarım tekrar gelirler. Katkı sağlayan tüm öğrencilere teşekkür ederim" diye konuştu.

Geleceğe ışık tutan bir adım

"Farkında Ol, Fark Ettir: Sosyal Çürümeye Engel Ol" projesi, çocuklara sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu tür projeler, gençlerin toplumlarına katkı sağlama konusunda bilinçlenmelerine imkan tanırken, aynı zamanda gönüllü öğrenciler için de unutulmaz bir deneyim sunuyor. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin Oltu'da gerçekleştirdiği bu etkinlik, sosyal sorumluluk bilincinin daha da güçlenmesine vesile oldu. - ERZURUM