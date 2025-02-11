Atatürk Üniversitesi'nden Tortum MYO'ya Ziyaret ve İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nden Tortum MYO'ya Ziyaret ve İş Birliği Protokolü

Atatürk Üniversitesi\'nden Tortum MYO\'ya Ziyaret ve İş Birliği Protokolü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Tortum Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile kadın istihdamını artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Ziyaret, bölgenin kültürel mirasını yaşatmak ve istihdamı artırmayı hedefliyor.

11.02.2025 19:25  Güncelleme: 19:30
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Tortum Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret ederek incelemelerde ve çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile iş birliği protokolü de imzalanırken, gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Eğitim, İstihdam ve Kültürel Değerler İçin Önemli Adımlar Atılıyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay'ın da eşlik ettiği ziyaretin ilk durağı Tortum MYO oldu. Burada, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa Mazlumoğlu ve akademik-idari personelle bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, okulun fiziki koşulları, müfredatı ve öğrencilere sağlanan imkanlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından, Erzurum'un kültürel mirasını yaşatmak ve bölgedeki istihdamı artırmak amacıyla KUDAKA ile protokol imzalandı.

Proje, Kadın İstihdamına Katkı Sağlayacak

Protokol kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) tarafından desteklenen "Kadınlar Çalışsın, Ehram ve Ehram Bez Bebek Üretilsin" isimli proje hayata geçirilecek. Atatürk Üniversitesi Tortum MYO'nun başvuru sahibi olduğu projede, koordinatörlük görevini Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa Mazlumoğlu üstlenirken, üretilen ehram bez bebeklerin tasarım tescili Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu'na ait olacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, yerel dinamikleri harekete geçirerek istihdam edilebilirliği artırmayı, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek: "Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi ortaklığında yürüteceğimiz bu proje, bölge için büyük bir değer taşıyor. Erzurum'un kültürel mirasını yaşatacak ve kadın istihdamına katkı sağlayacak bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tortum'un Geleceği İçin İş Birliği ve Destek Mesajı

Tortum MYO ziyaretinin ardından ilçedeki resmi kurumları da ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu, ilk olarak Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ı, ardından Belediye Başkanı Muammer Yiğider'i makamlarında ziyaret etti. İlçenin kalkınması adına yürütülebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde, üniversitenin bilimsel bilgi birikimiyle bölgeye katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun Tortum'daki temasları, Tortum Kadın Kooperatifini ziyaret ederek tamamlandı. Kadın girişimcilerle bir araya gelen heyet, kooperatifin faaliyetleri ve yöresel ürünlerin daha geniş pazarlara açılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Üniversitenin, bölge ekonomisine katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu: "Kadın girişimciliğini teşvik eden ve yöresel ürünlerin tanıtımını sağlayan her projeye elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Atatürk Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Hacımüftüoğlu, ziyaretlerin ve iş birliklerinin Tortum'a hayırlı olmasını temenni etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Tortum MYO'ya Ziyaret ve İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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