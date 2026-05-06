Atatürk Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli Yenilikçi Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli Yenilikçi Proje

Atatürk Üniversitesi\'nden TÜBİTAK Destekli Yenilikçi Proje
06.05.2026 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, atık midye kabuğundan biyomalzemeler geliştiren proje ile TÜBİTAK desteği aldı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası desteklerle güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin destekleriyle hazırlanan önemli bir araştırma projesi, TÜBİTAK-ARDEB 3501 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Doç. Dr. İsmail Seçkin Çardaklı yürütücülüğünde hazırlanan "Atık Midye Kabuğundan Elde Edilen Kitosan ile Kaplanmış Kalsiyum Bazlı Biyoseramiklerin (BCP ve CaSiO) Kontrollü Bozunma ve İlaç Salım Profillerinin İncelenmesi" başlıklı proje; sürdürülebilirlik, biyomalzeme geliştirme ve sağlık teknolojileri alanında dikkat çeken yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Projede, Doç. Dr. Afife Büşra Uğur Kaplan ve Doç. Dr. Ahmet Emre Paksoy araştırmacı olarak yer alırken, Prof. Dr. Gülşen Tozsin danışmanlık görevini üstleniyor.

Söz konusu çalışma, biyolojik atık niteliğindeki midye kabuklarının hem organik hem de inorganik bileşenlerinin birlikte değerlendirilmesini hedefleyerek, çevre dostu ve yüksek katma değerli hibrit biyomalzemelerin geliştirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında elde edilecek biyoseramik yapıların, kontrollü ilaç salım sistemleri ve ortopedik uygulamalarda kullanılabilirliği detaylı olarak incelenecek. Bu yönüyle çalışma, hem sağlık alanında yenilikçi çözümler sunması hem de atıkların ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Atatürk Üniversitesinin araştırma ve inovasyon odaklı vizyonunun bir göstergesi olan bu başarı, üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve proje geliştirme kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan proje, aynı zamanda disiplinlerarası iş birliğinin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini iletmek üzere başarılı bilim insanını ziyaret ederek, bilimsel çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli Yenilikçi Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:06:02. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nden TÜBİTAK Destekli Yenilikçi Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.