Atatürk Üniversitesi Rektörü Kazakistan\'a Akademik Ziyaret Gerçekleştirdi

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan'a akademik bir ziyaret gerçekleştirerek burada farklı üniversite ve kurumların yetkilileriyle görüştü.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu doğrultusunda dünya üniversiteleri ile iş birliği anlaşmalarını genişletmek amacıyla Kazakistan'a giden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı burada; üniversiteler arası bölge araştırmaları, toplumsal araştırmalar ve inovasyon, toplumsal kalkınma, kültür ve medeniyet araştırmaları, saha araştırmaları, sözlü tarih araştırmaları, kent, çevre ve yerel yönetim araştırmaları ile dil eğitimi uygulama ve araştırmaları alanlarında ortak proje ve faaliyetler yürütülmesi adına protokoller imzalıyor.

Ziyaretin ilk gününde T.C. Astana Büyükelçiliği, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Astana Program Koordinasyon Ofisi, Gumilyov Üniversitesi ve Agrotechnical Üniversitesi ile temaslarda bulunan Rektör Çomaklı, çeşitli iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde yeni dönem

Rektör Çomaklı'nın ziyareti, Türkiye ile Kazakistan arasındaki eğitim ve kültür bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenleniyor. Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda, iki ülke arasındaki akademik iş birliği imkanları ele alındı. Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda Atatürk Üniversitesinin katkılarının önemine vurgu yaptı.

Büyükelçilikte düzenlenen 15 Temmuz Anma programına katılan Rektör Çomaklı, Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle düzenlenen "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisini ziyaret etti.

TİKA ile iş birliği

Rektör Çomaklı'nın ikinci durağı Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) oldu. TİKA yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Kazakistan'daki Türk okullarının ve üniversitelerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Bu kapsamda, çeşitli projelerde iş birliği yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Gumilyov Üniversitesi ile eğitimde yenilikçi adımlar

Ziyaretin en önemli duraklarından biri olan Gumilyov Üniversitesinde, iki üniversite arasında akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri ve öğrenci değişim programları gibi konular görüşüldü. Gumilyov Üniversitesi yönetimi ile yapılan görüşmede, iki üniversite arasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, her iki üniversitenin de uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Agrotechnical Üniversitesi ile tarım ve teknoloji alanında ortaklık

Kazakistan ziyaretinin ikinci durağı olan Agrotechnical Üniversitesinde ise tarım ve teknoloji alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirildi. Atatürk Üniversitesi ve Agrotechnical Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma ile iki üniversite arasında ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, akademik personel ve öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

İş birliği anlaşmalarıyla geleceğe yatırım

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazakistan ziyaretini değerlendirirken, "Bu ziyaret, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel bağları güçlendirmek açısından büyük bir adım. İmzalanan anlaşmalar hem Atatürk Üniversitesine hem de Kazakistan'daki üniversitelere büyük katkılar sağlayacaktır. Bu iş birliklerinin, eğitim ve araştırma alanında yeni fırsatlar sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Rektör Çomaklı'nın Kazakistan ziyareti, iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin derinleşmesi ve yeni iş birliği alanlarının keşfedilmesi açısından büyük önem taşıyor. 18 Temmuz'a kadar sürecek olan ziyarette, çeşitli üniversitelerle imzalanan anlaşmalarla birlikte Atatürk Üniversitesi, uluslararası alandaki etkinliğini artırmaya devam edecek. - ERZURUM