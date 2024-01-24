Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı\'nın Özbekistan ziyaretinin ardından iş birlikleri başladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın uluslararasılaşma stratejisi kapsamında global bir üniversite olma misyonunu yerine getirmek arzusuyla gerçekleştirdiği yurtdışı ziyaretlerinin geri dönüşleri artarak devam ediyor.

Bu kapsamda Rektör Çomaklı'nın, Türkiye için vazgeçilmez bir değerde olan ve hem tarihsel bir bağa hem de kültürel birlikteliğe sahip Türklerin ata yurdu Özbekistan'a Ekim ayında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, kurumlar arası iş birlikleri de hayata geçmeye başladı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığıyla imzalanan protokollere istinaden, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi alanlarında 45 gün sürecek eğitim için Erzurum'a gelen Özbekistan Cumhuriyeti Onkoloji ve Radyoloji Bilimsel Uygulama Araştırma Merkezinden Uzman Dr. Makhamadjon Yarmatov ve Taşkent Göğüs Hastalıkları Merkezinden Uzman Dr. Shamsiddin Hazratov, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.

Araştırma Hastanesinde çalışmalarına devam eden Yarmatov ve Hazratov, Prof. Dr. Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Bilimsel çalışmalarında oldukça faydalı sonuçlar elde ettiklerini belirten konuklar, Atatürk Üniversitesinin teknolojik altyapı ve imkanlar bakımından dünya üniversiteleriyle yarışabilir bir kurum olduğunu ifade ederek gerek uygun çalışma ortamı sunduğu gerekse de Atatürk Üniversitesinin tüm bilimsel imkanlarını kullanmalarına fırsat tanıdığı için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı ise kadim dost ve kardeş ülke Özbekistan ile daima sıkı ilişikler içinde olduklarını vurgulayarak, çeşitli iş birliği ve anlaşmalarla iki devlet arasındaki ilişkilerin daha da artacağını söyledi.

Türk dünyasının köklü geçmişe sahip iki ülke halkının tarih, coğrafya ve medeniyetten gelen ilişkilerin ekonomi, turizm ve eğitim alanlarında iş birliğine dönüştüğünü belirten Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi ile Özbekistan'daki kurumlar ve üniversiteler arasındaki iş birliği imkanlarının ileri noktalara taşınması için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Üniversitemiz Ar-Ge alt yapısı ve donanım açısından her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir seviyede. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanından araştırmacıları üniversitemize bekliyoruz" dedi. - ERZURUM