Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin\'i ziyaret etti

Yerel

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektörlük mazbatasını almak üzere gittiği Başkent Ankara'da, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede; Türkiye'nin eğitim politikaları, yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ve üniversite ile bakanlık arasındaki iş birliği konularını ele alındı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, eğitimde öncü rolüne devam edecek"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesinin eğitimdeki öncü rolünü sürdüreceğini vurguladı.

Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, akademik birikimi ve köklü geçmişiyle ülkemizin eğitim politikalarına katkı sağlamaya devam edecek. 67 yıllık güçlü mazisi, nitelikli akademisyen kadrosu ve son teknoloji ile donatılan altyapısı ile bilgi üretmeye ve ürettiği bilgiyi toplumun yararına kullanmaya devam edecek. Kamu, bürokrasi ve idari organlarla kurduğu iletişim köprüsü doğrultusunda hedefine hızla ilerleyecek olan üniversitemiz bu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığımızla güçlü bir iş birliği içinde olmayı sürdürecek. Bu düşüncelerle, bizlere gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tekin: "Eğitimde Kaliteyi Artırmak İçin Üniversitelerimizle Yakın İş Birliği İçindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Eğitimde kaliteyi artırmak ve gençlerimize en iyi imkanları sunmak adına üniversitelerimizle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Atatürk Üniversitesi gibi köklü ve saygın bir kurumun desteği, bu süreçte bizler için büyük önem taşıyor. Bölgesi ve ülkesi için oldukça önemli olan, taşıdığı sorumluluğun bilinci ile ülke yükseköğretimine katkı sunmaya devam eden Atatürk Üniversitesi, yeni rektörü ile Türkiye'nin kalkınma hamlesine azami oranda destek vermeyi sürdürecektir. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bu doğrultuda verimli bir iş birliği yürüteceğimize inanıyorum. Bu duygularla, Rektörümüz Hacımüftüoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, şahsı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesine kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından, ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişiyle son buldu. - ERZURUM