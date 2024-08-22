Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'i ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin\'i ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede; Türkiye'nin eğitim politikaları, yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ve üniversite ile bakanlık arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

22.08.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektörlük mazbatasını almak üzere gittiği Başkent Ankara'da, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede; Türkiye'nin eğitim politikaları, yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ve üniversite ile bakanlık arasındaki iş birliği konularını ele alındı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, eğitimde öncü rolüne devam edecek"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesinin eğitimdeki öncü rolünü sürdüreceğini vurguladı.

Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, akademik birikimi ve köklü geçmişiyle ülkemizin eğitim politikalarına katkı sağlamaya devam edecek. 67 yıllık güçlü mazisi, nitelikli akademisyen kadrosu ve son teknoloji ile donatılan altyapısı ile bilgi üretmeye ve ürettiği bilgiyi toplumun yararına kullanmaya devam edecek. Kamu, bürokrasi ve idari organlarla kurduğu iletişim köprüsü doğrultusunda hedefine hızla ilerleyecek olan üniversitemiz bu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığımızla güçlü bir iş birliği içinde olmayı sürdürecek. Bu düşüncelerle, bizlere gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tekin: "Eğitimde Kaliteyi Artırmak İçin Üniversitelerimizle Yakın İş Birliği İçindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Eğitimde kaliteyi artırmak ve gençlerimize en iyi imkanları sunmak adına üniversitelerimizle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Atatürk Üniversitesi gibi köklü ve saygın bir kurumun desteği, bu süreçte bizler için büyük önem taşıyor. Bölgesi ve ülkesi için oldukça önemli olan, taşıdığı sorumluluğun bilinci ile ülke yükseköğretimine katkı sunmaya devam eden Atatürk Üniversitesi, yeni rektörü ile Türkiye'nin kalkınma hamlesine azami oranda destek vermeyi sürdürecektir. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bu doğrultuda verimli bir iş birliği yürüteceğimize inanıyorum. Bu duygularla, Rektörümüz Hacımüftüoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, şahsı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesine kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından, ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişiyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Türkiye, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement