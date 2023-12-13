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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birimlerin 2022 yılı akademik performanslarını değerlendirdi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birimlerin 2022 yılı akademik performanslarını değerlendirdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında gerçekleşen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları, birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla devam ederken, Rektör Çomaklı birimlerin 2022 yılı akademik performansları hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birimlerin 2022 yılı akademik performanslarını değerlendirdi
13.12.2023 - 09:45,
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında gerçekleşen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları, birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla devam ederken, Rektör Çomaklı birimlerin 2022 yılı akademik performansları hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Kültür Merkezi Mavi Salonda sabah Teknik Bilimler, Tortum, Adalet, Aşkale, Hınıs ve Horasan Meslek Yüksekokulları, öğleden sonra ise İspir Hamza Polat, Narman, Oltu, Pasinler, Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları yöneticileriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı ve yönetim ekibi, yöneticiler tarafından gerçekleştirilen sunumlar neticesinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda birimlerin gelişme ve performansları da izleniyor.

Toplantılar sonucunda birimlerin başarılı ve geliştirilmesi gereken yönlerinin tespit edileceğini aktaran Rektör Çomaklı, yapılan çalışmaların geri dönüşlerinin alındığını ve bu doğrultuda gereken düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası alanda ortaya koydukları bilimsel, sanatsal ve toplumsal çalışmaların önemine değinen Rektör Çomaklı, bu çalışmaların üniversite ve ülkemizin gelişim ve tanınırlığına olan katkılarının da takdir edilmeye değer olduğunu ifade etti.

Rektör Çomaklı: "Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversite-toplum iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir. 14 çevre şehre birinci dereceden eğitim hizmeti veren üniversitemizde, ayrıca ilçelerde önemli çalışmaları yürüten meslek yüksekokullarımızın tüm birimlerinde görev yapan akademik personelimizin, nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları proje, yayın ve diğer tüm çalışmaların başarımızı devam ettireceğine inanıyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birimlerin 2022 yılı akademik performanslarını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, birimlerin 2022 yılı akademik performanslarını değerlendirdi - Son Dakika
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