Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı\'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Çomaklı mesajında, emeğin değerini vurgulayarak, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. İşçi ve emekçilerin kalkınmaya, üretmeye ve ilerlemeye katkılarını kutladı.

01.05.2024 10:42
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

İnsan hayatı emek ve gayretle kıymetli hale gelir. Emek yapılan işi değerli, anlamlı ve devamlı kılar. Bu sebepten dolayıdır ki dinimiz "O halde boş kaldığında yine kalk yorul!" (İnşirah/7) diyerek çalışmanın, üretmenin önemini vurgularken, tembelliğin, durağanlığın, yerinde saymanın ne derece kötü olduğunu ifade eder.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bütün bu anlamları içinde barındırırken aynı zamanda birlik, dayanışma içinde olmanın ve haksızlığa karşı mücadele etmenin önemini de ifade eder. Hayatın yükünü bölüşen, emeğiyle, alın teri ile üreten, kimi zaman yeraltında bir madende kimi zaman en ağır sanayi işinde kalkınmaya, üretmeye, ilerlemeye katkıda bulunan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika
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