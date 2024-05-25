Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO\'da Çocuk Gelişim Programı Sergisi ve Oyun Etkinliği

Yerel

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO)'da anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Çocuk Gelişim Programı birinci sınıf öğrencilerinin ders kapsamında hazırladığı sergi ve oyun etkinliklerine yaşları 3 ile 8 arasında 100 çocuk katıldı.

Katılımcılardan etkinliğe tam not

Atatürk Üniversitesi Sosoyal Bilimler MYO'da gerçekleştirilen programa Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Yusuf Akan, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çocuk Gelişim Programı öğrencileri çocuklara yönelik düzenledikleri eğitim materyalleri sergisi ve oyun etkinlikleriyle katılımcılardan tam not aldı. Etkinlik kapsamında ebru sanatı, kitap ayracı yapımı, yüz boyama ve bileklik tasarımı gibi alanlarda yapılan çalışmalar sergilendi. Çocuklara yönelik düzenlenen drama etkinliği de büyük beğeni topladı.

Ürünler öğrencilerin el emeği ile hazırlandı

Etkinliği düzenleyen Öğretim Görevlisi Esra Kızılırmak, sergi ve oyun etkinliklerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı anaokulları ve ilkokullardan 100 öğrencinin öğretmenleriyle birlikte katıldığı belirterek, " Yaklaşık 400 farklı araç gereçten oluşan sergi çocuklara yönelik kukla, dolgu oyuncak ve eğitici oyuncaktan oluşmaktadır. Bu ürünler öğrencilerin el emeği olup aynı zamanda geri dönüşümü dikkate alarak hazırlandı. Öğrencilerimizle birlikte güzel bir etkinliğe imza attık. Başta Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yusuf Akan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM