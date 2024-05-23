Atatürk Üniversitesi Yayınevi 6. Kitap Fuarında - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi Yayınevi 6. Kitap Fuarında

Atatürk Üniversitesi Yayınevi 6. Kitap Fuarında

Atatürk Üniversitesi Yayınevi, 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nda kitapseverleri ağırlıyor. Fuarda 130 yayınevi ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla birçok etkinlik ve söyleşi düzenleniyor. Atatürk Üniversitesi Yayınevi standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yayınevi, akademik yayınlar, ders kitapları, kültür-sanat eserleri ve biyografiler gibi geniş bir yelpazede yayın yapmaktadır. Ayrıca uluslararası bilim ve akademi literatürüne katkı sağlamaya devam etmektedir. Rektör Çomaklı, yayınevinin kimlik ve bellek oluşumuna katkı sağlayacak yayınlara da önem verdiğini belirtti. Atatürk Üniversitesi Yayınevi, fuar süresince kitap tanıtımı ve satışlarının yanı sıra akademisyenleri de ziyaretçilerle buluşturmak için imza günleri ve söyleşiler düzenlemektedir.

23.05.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası statüye sahip Atatürk Üniversitesi Yayınevi, 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarında kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

130 yayınevi ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla düzenlenen 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarında ziyaretçiler; yazarlar, akademisyenler, eğitimciler ve gazetecilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlik ve söyleşilere katılıyor. Bu doğrultuda açılan Atatürk Üniversitesi Yayınevi standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Akademik yayınlardan ders kitaplarına, kültür-sanat içerikli eserlerden biyografilere kadar geniş bir yelpazede yayın yaptıklarını aktaran Yayınevi Koordinatörü Prof. Dr. Bünyamin Aydemir; sosyal, eğitim, sağlık, fen ve mühendislik bilimleri ile sanat ve spor alanlarında kitaplar yayımlayan Yayınevinin, özellikle telif kitaplar, çeviri kitaplar, tıpkı basımlar ve ders kitapları gibi yayınlarla uluslararası bilim ve akademi literatürüne katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Gerek uluslararası gerekse ulusal fuarlara katılarak üniversite yayınlarını geniş kitlelere ulaştırma hedefinde olduklarını, gerçekleşen 6. Kitap Fuarına da katılarak bu misyonu yerine getirmeyi sürdürdüklerini aktaran Aydemir, kitap tanıtım ve satışlarının yanında akademisyenleri de ziyaretçilerle buluşturma adına imza günü ve söyleşiler düzenlediklerini belirtti.

Rektör Çomaklı: "Kimlik ve Bellek Oluşumuna Katkı Sağlayacak Yayınlara da Önem Veriyoruz"

1959'dan beri faaliyet gösteren Atatürk Üniversitesi Yayınevinin uluslararası yayınevi kimliği ile şimdiye değin binlerce eser yayımladığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sadece bilimsel değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel alanlarda kimlik ve bellek oluşumuna katkı sağlayacak yayınlara da önem verdiklerini aktardı. Rektör Çomaklı: "Özellikle Erzurum ve bölgenin eski-yeni tarihsel-kültürel kimliğine ilişkin eserlerin literatüre kazandırılmasını önceleyen bir yayın politikası yürütüyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği ve YAYBİR üyesi olan yayınevimiz, nitelikli eserlerini fuarda kitapseverlerle buluşturuyor. 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak fuara tüm öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızı bir kez daha davet ediyorum" diye konuştu.

Yayın yelpazesi içinde basılı kitapların yanı sıra elektronik kitaplara (e-kitap) da yer veren Yayınevi, başta https://yayinevi.atauni.edu.tr/ adlı internet sitesi üzerinden olmak üzere dijital platformdaki seçkin kitap satış siteleri ile seçkin kitap satış noktalarından da kitap satışlarını gerçekleştiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Çomaklı, Erzurum, Rektör, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Yayınevi 6. Kitap Fuarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:09 Meksika’da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı Meksika'da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 10:56:28. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Yayınevi 6. Kitap Fuarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement