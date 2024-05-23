Atatürk Üniversitesi Yayınevi 6. Kitap Fuarında

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Uluslararası statüye sahip Atatürk Üniversitesi Yayınevi, 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarında kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

130 yayınevi ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla düzenlenen 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarında ziyaretçiler; yazarlar, akademisyenler, eğitimciler ve gazetecilerle bir araya gelerek çeşitli etkinlik ve söyleşilere katılıyor. Bu doğrultuda açılan Atatürk Üniversitesi Yayınevi standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Akademik yayınlardan ders kitaplarına, kültür-sanat içerikli eserlerden biyografilere kadar geniş bir yelpazede yayın yaptıklarını aktaran Yayınevi Koordinatörü Prof. Dr. Bünyamin Aydemir; sosyal, eğitim, sağlık, fen ve mühendislik bilimleri ile sanat ve spor alanlarında kitaplar yayımlayan Yayınevinin, özellikle telif kitaplar, çeviri kitaplar, tıpkı basımlar ve ders kitapları gibi yayınlarla uluslararası bilim ve akademi literatürüne katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Gerek uluslararası gerekse ulusal fuarlara katılarak üniversite yayınlarını geniş kitlelere ulaştırma hedefinde olduklarını, gerçekleşen 6. Kitap Fuarına da katılarak bu misyonu yerine getirmeyi sürdürdüklerini aktaran Aydemir, kitap tanıtım ve satışlarının yanında akademisyenleri de ziyaretçilerle buluşturma adına imza günü ve söyleşiler düzenlediklerini belirtti.

Rektör Çomaklı: "Kimlik ve Bellek Oluşumuna Katkı Sağlayacak Yayınlara da Önem Veriyoruz"

1959'dan beri faaliyet gösteren Atatürk Üniversitesi Yayınevinin uluslararası yayınevi kimliği ile şimdiye değin binlerce eser yayımladığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sadece bilimsel değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel alanlarda kimlik ve bellek oluşumuna katkı sağlayacak yayınlara da önem verdiklerini aktardı. Rektör Çomaklı: "Özellikle Erzurum ve bölgenin eski-yeni tarihsel-kültürel kimliğine ilişkin eserlerin literatüre kazandırılmasını önceleyen bir yayın politikası yürütüyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği ve YAYBİR üyesi olan yayınevimiz, nitelikli eserlerini fuarda kitapseverlerle buluşturuyor. 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak fuara tüm öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızı bir kez daha davet ediyorum" diye konuştu.

Yayın yelpazesi içinde basılı kitapların yanı sıra elektronik kitaplara (e-kitap) da yer veren Yayınevi, başta https://yayinevi.atauni.edu.tr/ adlı internet sitesi üzerinden olmak üzere dijital platformdaki seçkin kitap satış siteleri ile seçkin kitap satış noktalarından da kitap satışlarını gerçekleştiriyor. - ERZURUM