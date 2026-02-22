Atça\'da Sürdürülebilir Yaşam İçin Takas Pazarı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde Atça Atatürk İlkokulu öğrencileri, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında düzenlenen 'Takas Pazarı' etkinliği ile sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.

Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencileri, evlerinde hazırladıkları kurabiye, kek ve çeşitli ürünleri Atça pazarındaki esnafla takas etti. Yapılan etkinlikte öğrenciler, tüketim alışkanlıkları ve kaynakların bilinçli kullanımı konusunda deneyim kazandı. Öğretmenlerin gözetiminde ve pazar esnafının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sürdürülebilir yaşam için bireysel sorumluluklarını öğrenirken keyifli anlar yaşadı. Proje kapsamında yapılan bu tür etkinliklerle çocuklarda çevre bilincinin küçük yaşlarda geliştirilmesinin hedeflendiği belirtiği belirtilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ekinliğe destek veren esnaf ve velilere teşekkür edildi. - AYDIN