ATGB yöneticileri görev süresi dolan Essen Başkonsolosu Aydın'a plaket takdim etti - Son Dakika
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ATGB yöneticileri görev süresi dolan Essen Başkonsolosu Aydın'a plaket takdim etti

ATGB yöneticileri görev süresi dolan Essen Başkonsolosu Aydın\'a plaket takdim etti
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Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman ve Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'a veda ziyaretinde bulundu.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman ve Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'a veda ziyaretinde bulundu.

ATGB'den yapılan açıklamaya göre Buyurman ve Uslubaş, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Başkonsolos Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Aydın'ın görev süresi boyunca Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Avrupalı Türk toplumu adına yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil noktasındaki faaliyetleri değerlendirildi.

Buyurman, ziyaret sırasında Aydın'a görev süresindeki hizmetleri ve başarılı çalışmalarından dolayı ATGB adına hazırlanan plaketi takdim etti.

Aydın'ın görev süresi boyunca Türkiye'yi ve Türk toplumunu başarıyla temsil ettiğini belirten Buyurman, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Avrupalı Türk toplumu adına Aydın'a teşekkürlerini iletti.

Başkonsolos Aydın da ziyaretten ve ATGB tarafından gösterilen vefa ve dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

ATGB açıklamasında, Aydın'a bundan sonraki görev ve çalışma hayatında başarı, sağlık ve huzur dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ATGB yöneticileri görev süresi dolan Essen Başkonsolosu Aydın'a plaket takdim etti - Son Dakika

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