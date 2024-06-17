Atık baskı balatalarını saat olarak geri dönüştürüyor - Son Dakika
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Yerel

Atık baskı balatalarını saat olarak geri dönüştürüyor

Kahramanmaraş'ta otomobillerden çıkartılan eski baskı balataları toplayan Mahmut Doğru, parçaları geri dönüştürerek duvar saati yapıyor.

17.06.2024 10:20
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Kahramanmaraş'ta otomobillerden çıkartılan eski baskı balataları toplayan Mahmut Doğru, parçaları geri dönüştürerek duvar saati yapıyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüme merak saran Mahmut Doğru, sanayiden topladığı ve atık durumdaki baskı balataları sanata çevirerek duvar saati yapıyor. Geri dönüşüme dair özgün fikirleriyle hurdayı birer sanat eserine çeviren Doğru, el emeği göz nuru saatleri satarak da kendisine ve ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Atık baskı balatalardan yaptığı saatleri hem kendi iş yerinde hem de kişisel sosyal medya hesaplarında sergileyen Doğru, kullanım ömrü dolmuş atık baskı balataları birer sanat eserine dönüştürme çalışmalarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı saat yapma kararı aldım"

Geri dönüşüme yıllardır önem verdiğini ifade eden Mahmut Doğru, "Kendim bir uğraş, bir hobi olarak başlamıştım bu işe. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geri dönüşüme verdiği ilgi ve alakadan dolayı ben de geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı saat yapma kararı aldım. Bunları görenler bu çok ağır, duvara asılır mı falan diyorlardı. Arkasındaki demir metali çıkarttığımız zaman zaten çok hafif olmuş oluyor. Bu yüzden de çevremize karşı geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı bu şekilde başlamış oldum" dedi.

"Bir balatayı yaklaşık 3 saatte tamamlıyorum"

Otomobillerden çıkartılan baskı balataları sanayi ustalarından aldığını söyleyen Doğru, "Sanayideki ustalarımla tek tek görüşüp araçların baskı balatalarını hurdaya atmamaları için kendileri ile görüşüp topluyorum. Kendi iş yerinde bu balataları ara işlemlerden geçiriyorum. Yağlı ise yağlarını temizliyorum, çizikleri var ise zımpara makinesi ile temizleyip işlemlere başlıyorum. Daha sonra astarını atıp boyasını atıyorum, tekrardan motoru ve sayıları taktığımda ortaya çok güzel görüntüler çıkmış oluyor. Bir balatayı yaklaşık 3 saatte tamamlıyorum" diye konuştu.

"Hedefim bir tesis kurmak"

İlerleyen dönemlerde bu işle uğraşmak amaçlı tesis kurmayı hayal ettiğini söyleyen Doğru, "Çok rağbet gördüğünden dolayı bazen yetiştiremiyorum. Bu işe başladığımdan beri bin 500 adet saat yaptım. Hedefim bir tesis kurmak, eleman almak. Bunu tek başıma yapıyorum, personele de ihtiyaç duyuyorum. Tek başıma yaptığımda böyle bir güzellik çıkıyorsa, personellerle de bu işi aşarız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Mahmut Doğru, Sanat, Çevre, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atık baskı balatalarını saat olarak geri dönüştürüyor - Son Dakika

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