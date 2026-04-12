Atık kumaşlar kadınların ellerinde yeniden şekilleniyor

12.04.2026 12:09  Güncelleme: 12:12
Gaziantep'te giyim kursuna katılan kadınlar, çevrelerinden temin ettikleri kumaş atıklarından ve evlerinde kullanmadıkları ürünlerden kendilerine özgü yeni giysiler elde ederek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi'ndeki dikiş-nakış kurslarına katılan kadınlar, atık tekstil ürünlerini, aksesuarlara ve kıyafetlere dönüştürüyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı tesisteki kursta kadınlar, evlerinde kullanmadıkları atık tekstil ürünlerini kursa getiriyor. Kursta bir araya gelen kadınlar, atık tekstil ürünlerini dikiş makinesi ve malzemelerini kullanarak ortaya çıkardıkları aksesuar ve kıyafetleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar

Kadınların hem sosyal hayata katılımları sağlanan hem de ekonomik olarak da güçlenmelerine katkı sunulan kursa kadınlar, büyük ilgi gösteriyor. Kursta aldıkları eğitim sayesinde kendi ihtiyaçlarını da karşılayan ve kızlarının çeyizlerini de hazırlama imkanı bulan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kursta ortaya çıkardıkları ürünlerle hem mesleki becerilerini geliştiren hem de çevresel farkındalık kazandıran kadınlar, kurs sayesinde meslek öğrenmenin yanı sıra kendi ayakları üzerinde de durma fırsatı yakalıyor.

"Kursta çeşitli kıyafetler ve süs eşyaları üretiyoruz"

Dikiş eğitimi alan kadınların atık kumaşlardan elde ettikleri ürünlerle ekonomiye katkı sağladığını ve ailelerinin ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Derecik, "Kadınlarımızın kalplerine dokunmak, burada onları bir meslek sahibi edindirmek istiyoruz. Dikiş-nakış bilmeyenlere makinede dikim yapmayı öğretiyoruz. Daha sonra kendi ihtiyaçları olan kumaşları dikiyorlar. İleri zamanlarda kendilerini daha da geliştiriyorlar ve dışarıya satış yapıyorlar. Artık sipariş alıyoruz. Herkes kendi bireysel siparişini alıyor ve siparişlerini burada dikiyorlar. Evlerine de katkı sağlıyorlar. Bu konuda başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu kurs öğrencilerime gerçekten büyük bir motivasyon oluyor. Yaptıkları ürünleri kongre merkezine götürüp satış yapıyoruz. İlk defa Ramazan Sokağı'na katıldık. Orada yine satışlarımızı yaptık ve herkes memnun olarak ayrıldı. Biz bu kursun devamını istiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin yaptığı ürünleri satabileceği bir pazar ortamı istiyoruz. Biz burada yaptığımız ürünleri satmak ve tekrar daha iyilerini yapmak için ürün almak istiyoruz. Hem öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlıyor hem psikolojik olarak da burada rahatlıyorlar" dedi.

"Kendimi daha da geliştirmek istiyorum"

Kadınların kendilerini geliştirmeleri ve geri dönüşüme katkıda bulunmaları açısından bu tür kurslara katılmalarını tavsiye eden kursiyerlerden Gamze Korkmaz, "Bu kursa bir yıldır geliyorum. Sertifikamı almak ve kursumu tamamlamak için geliyorum. Sınavlarıma gidiyorum. Uzak bir memleketten geldim. Canım sıkılırken burayı keşfettim. Kendime bir sayfa açtım. Burada çantalarımı yaptım ve sosyal medya üzerinden sattım. Çiçek buketleri yaptım. Psikoloji açıdan da çok güzel oluyor. Zaten gidecek bir yerde olmayınca burada mutlu olabiliyorum. Buranın bana psikolojik açıdan çok çok güzellikleri oldu. Mutluluk veriyor. Hocamızın, belediyemizin desteğiyle kendimi daha da gelişmek istiyorum" diye konuştu.

"Atık kumaşları değerlendiriyoruz"

Kursiyerlerden Kader Hürmet ise, "Ben buraya bir senedir geliyorum. Evde kot kumaşı, uyku seti kumaşı ve çarşaf vardı. 'Bunları ne yapabilirim, nasıl değerlendirebilirim' dedim. Hocama sordum. Hocamız da 'bundan piknik çantası olur, böyle değerlendirebiliriz' dedi. Ben de getirdim yaptım. Şimdi çocuklarımla güzelce çay bardaklarımı, bisküvimi kısacası her şeyimi koyuyorum. Çok rahatta gidip geliyorum. Bu fırsatı bize verdiği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel ürünler çıkardık"

Atık kumaşlardan elde ettikleri ürünlerle ekonomiye katkı sağladıklarını ve ailelerinin ihtiyaçlarını da giderdiklerini belirten Hüsna Toppa da, "Evde kumaşlarımız vardı, ne yapacağımızı bilmiyorduk ve topluyorduk. Seher hocamızla tanıştık, bizi buraya teşvik etti. 5 senedir buradayım. Kumaşlarımızı değerlendiriyoruz ve ürün yapıyoruz. Çok güzel ürünler çıkardık. Bu imkanları bize sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. Bize makine ve kumaş desteği olarak yardımlarının devam etmesini istiyoruz. Eski kumaşları güzelleştiriyoruz ve yeni ürünlere dönüştürüyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

